Adobe остановил продажи продуктов и услуг в России — Finance.ua
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Adobe остановил продажи продуктов и услуг в России

Сегодня 20:34Мир
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Adobe присоединилась к более чем сотне других международных компаний, которые ввели санкции и приостановили свой бизнес в РФ.
Отныне пользователи из России не смогут приобрести продукты и сервисы компании, говорится в блоге Adobe.
В последние дни мы были свидетелями неспровоцированных насильственных нападений на Украину и трагической утраты невинных жизней. Фотографии наводят ужас и разрывают сердце. Наблюдая за развитием этой трагедии, мы ответственны за то, чтобы наши продукты и сервисы не были использованы для поддержки этой незаконной войны.
Adobe также закрыла доступ российским провластным СМИ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud. Кроме того, фонд компании выделил Украине гранты на сумму более $1 млн. Средства будут направлены на борьбу с дезинформацией и гуманитарную помощь.
По материалам: Ain.Ua
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