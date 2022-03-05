Adobe остановил продажи продуктов и услуг в России — Finance.ua

Adobe остановил продажи продуктов и услуг в России

Сегодня 20:34 — Мир

Adobe присоединилась к более чем сотне других международных компаний, которые ввели санкции и приостановили свой бизнес в РФ.

Отныне пользователи из России не смогут приобрести продукты и сервисы компании, говорится в блоге Adobe.

В последние дни мы были свидетелями неспровоцированных насильственных нападений на Украину и трагической утраты невинных жизней. Фотографии наводят ужас и разрывают сердце. Наблюдая за развитием этой трагедии, мы ответственны за то, чтобы наши продукты и сервисы не были использованы для поддержки этой незаконной войны.

Adobe также закрыла доступ российским провластным СМИ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud. Кроме того, фонд компании выделил Украине гранты на сумму более $1 млн. Средства будут направлены на борьбу с дезинформацией и гуманитарную помощь.

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