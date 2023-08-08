Администрация Байдена будет просить Конгресс о дополнительном финансировании Украины — Finance.ua

Администрация Байдена будет просить Конгресс о дополнительном финансировании Украины
Администрация президента США Джо Байдена занимается запросом о дополнительном финансировании Украины.
Как сообщил начальник отдела закупок армии Даг Буш CNN, запрос будет готов к рассмотрению Конгрессом этой осенью.
По его словам, детали документа должны быть определены Административно-бюджетным управлением.
«Но я думаю, что у нас будут очень сильные аргументы и, надеюсь, получим поддержку Конгресса по продолжению финансирования — в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины», — сказал Буш.
Напомним, общий объем помощи, которую США выделяют Украине, превысил объемы помощи любой другой стране. Эта сумма уже достигла отметки в $66,2 млрд $43,1 млрд — это военная помощь, $20,5 млрд — доля экономической поддержки и еще $2,6 млрд — гуманитарная помощь.
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