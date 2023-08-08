Администрация Байдена будет просить Конгресс о дополнительном финансировании Украины — Finance.ua

Администрация Байдена будет просить Конгресс о дополнительном финансировании Украины Сегодня 11:16 — Казна и Политика

Администрация Байдена будет просить Конгресс о дополнительном финансировании Украины

Администрация президента США Джо Байдена занимается запросом о дополнительном финансировании Украины.

Как сообщил начальник отдела закупок армии Даг Буш CNN, запрос будет готов к рассмотрению Конгрессом этой осенью.

По его словам, детали документа должны быть определены Административно-бюджетным управлением.

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«Но я думаю, что у нас будут очень сильные аргументы и, надеюсь, получим поддержку Конгресса по продолжению финансирования — в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины», — сказал Буш.

Напомним, общий объем помощи, которую США выделяют Украине, превысил объемы помощи любой другой стране. Эта сумма уже достигла отметки в $66,2 млрд $43,1 млрд — это военная помощь, $20,5 млрд — доля экономической поддержки и еще $2,6 млрд — гуманитарная помощь.

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявлял, что Вашингтон хочет ускорить поставку военной помощи Украине.

В последний пакет помощи США вошли разные комплексы, ракеты, боеприпасы, бронетехника и противотанковое оружие.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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