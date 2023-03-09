Adidas впервые за три десятилетия терпит убытки — Finance.ua

Adidas впервые за три десятилетия терпит убытки Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Adidas анонсировал первые за последние 31 год убытки, компания испытывает трудности, сокращает дивиденды и бонусы.

Об этом сообщает Financial Times.

В конце 2022 года второй по величине производитель спортивной одежды в мире получил квартальные операционные убытки, поскольку продажи из Китая сократились вдвое, а количество непроданных кроссовок Yeezy выросло после решения бренда разорвать связи с американским рэпером Канье Вестом.

Немецкая группа спортивной одежды сократила свои годовые дивиденды на 79% до 70 центов с 3,30 евро в 2021 году. Операционный убыток в четвертом квартале в размере 724 миллиона евро был лучше, чем ожидания аналитиков об убытке в 782 миллиона евро, но 50-процентное падение продаж в Китае за этот период было «намного выше, чем ожидалось».

Вообще в 2022 году продажи выросли на 1% без учета колебаний курса валют, а чистая прибыль упала на 70% до 638 миллионов евро. Adidas в среду повторил предупреждение прошлого месяца о том, что в 2023 году он может понести ежегодные убытки до 700 миллионов евро, что станет первым убытком за 31 год. Общие продажи в этом году упадут «высокими однозначными темпами».

Решение группы разорвать связи с Канье Вестом в октябре уничтожит 1,2 млрд евро годового дохода и может привести к убыткам в 500 млн евро, если бренд Yeezy не сможет продать оставшийся запас кроссовок. В прошлом году товарные запасы выросли на 49% до 6 миллиардов евро, включая непроданные кроссовки Yeezy стоимостью 400 млн евро.

В Adidas еще не решили, что делать с непроданными запасами Yeezy: рассматриваются варианты от уничтожения продукции до ее продажи и пожертвования вырученных средств на благотворительность.

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