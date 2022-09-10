Абсолютное большинство европейцев — за поддержку Украины и уменьшение зависимости от российского газа — опрос Сегодня 21:00

Большинство европейцев на июнь-июль 2022 года выступали за продолжение поддержки Украины и уменьшение зависимости от российских энергоносителей.

Таковы результаты исследования общественного мнения Eurobarometer, которое проводилось в июне-июле 2022 года.

Абсолютное большинство выступают за поддержку Украины в связи с нападением рф.

92% поддерживают гуманитарную помощь,

90% — предоставление убежища украинцам, выезжающим за границу из-за войны,

78% — экономические санкции против российских элит и бизнеса.

68% респондентов поддерживают финансирование из европейского бюджета военной помощи для Украины.

57% опрошенных удовлетворены тем, как отреагировали на российскую агрессию против Украины на уровне ЕС,

на уровне национальных правительств — 55%.

86-87% респондентов соглашаются с тем, что странам ЕС нужно больше инвестировать в возобновляемые источники энергии и уменьшать зависимость от российского газа.

78% говорят, что изменили свои привычки для более экономного использования энергоресурсов или планируют это сделать.

Резкий рост цен и напряженная геополитическая ситуация возглавляют список проблем, которые европейцы считают самыми большими вызовами для ЕС; при этом позитивное восприятие ЕС достигло максимума с 2009 года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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