Абсолютное большинство европейцев — за поддержку Украины и уменьшение зависимости от российского газа — опрос
Большинство европейцев на июнь-июль 2022 года выступали за продолжение поддержки Украины и уменьшение зависимости от российских энергоносителей.
Таковы результаты исследования общественного мнения Eurobarometer, которое проводилось в июне-июле 2022 года.
Абсолютное большинство выступают за поддержку Украины в связи с нападением рф.
- 92% поддерживают гуманитарную помощь,
- 90% — предоставление убежища украинцам, выезжающим за границу из-за войны,
- 78% — экономические санкции против российских элит и бизнеса.
- 68% респондентов поддерживают финансирование из европейского бюджета военной помощи для Украины.
- 57% опрошенных удовлетворены тем, как отреагировали на российскую агрессию против Украины на уровне ЕС,
- на уровне национальных правительств — 55%.
- 86-87% респондентов соглашаются с тем, что странам ЕС нужно больше инвестировать в возобновляемые источники энергии и уменьшать зависимость от российского газа.
- 78% говорят, что изменили свои привычки для более экономного использования энергоресурсов или планируют это сделать.
Резкий рост цен и напряженная геополитическая ситуация возглавляют список проблем, которые европейцы считают самыми большими вызовами для ЕС; при этом позитивное восприятие ЕС достигло максимума с 2009 года.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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