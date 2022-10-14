ABB представила промышленного робота для производства электроники — Finance.ua

ABB представила промышленного робота для производства электроники Сегодня 23:13 — Технологии&Авто

ABB представила промышленного робота для производства электроники

Шведско-швейцарская компания ABB, специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения, представила своего наименьшего промышленного робота, который предлагает новые возможности для более быстрого, более гибкого и высококачественного производства носимых «умных» устройств.

Об этом сообщает Design World

Робот IRB 1010 благодаря своему компактному размеру предлагает производителям электроники возможность увеличить производство устройств, включая смартчасы, наушники, датчики и трекеры здоровья с помощью автоматизации.

Отмечается, что аппарат способен выдерживать груз весом до 1,5 кг, имеет высокую грузоподъемность в своем классе и может поднимать до трех раз больше вес, чем аналогичные роботы.

Он потребляет на 20% меньше энергии, что позволит производителям сокращать затраты на электроэнергию и повышать энергоэффективность.

«Рынок носимых смартустройств стремительно расширяется, и прогнозы предполагают двузначный рост между 2022 и 2028 годами. Чтобы удовлетворить этот рост, компаниям нужны компактные роботизированные решения, которые подходят для узкого производственного пространства на линиях производства электроники и могут точно обрабатывать небольшие компоненты, используемые в носимых устройствах», — заявил управляющий директор направления ABB Robotics Руби Лианг.

Укрінформ По материалам:

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