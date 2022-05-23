ABB и Shell построят сеть скоростных электрозаправок — Finance.ua
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ABB и Shell построят сеть скоростных электрозаправок

23.05.2022, 00:49Энергетика
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ABB и Shell построят сеть скоростных электрозаправокABB и Shell построят сеть скоростных электрозаправок
ABB и Shell объявляют о развертывании в Германии зарядных устройств на 360 кВт. Shell также обещает, что в скором времени мы увидим больше таких проектов на других рынках.
В скором времени Германия получит значительный толчок своей инфраструктуре быстрой зарядки постоянного тока для поддержания электрификации рынка.
После объявления глобального рамочного соглашения (GFA) ABB и Shell объявили о первом крупном проекте, результатом которого станет установка более 200 зарядных устройств Terra 360 по всей Германии в течение следующих 12 месяцев.
Зарядные устройства ABB Terra 360 рассчитаны на мощность до 360 кВт (они могут одновременно заряжать до двух автомобилей с динамическим распределением мощности). Первые недавно были развернуты в Норвегии.
Скорее всего, Shell намерена установить зарядные устройства на своих заправочных станциях в сети Shell Recharge, которая, как ожидается, будет состоять из 500 000 точек зарядки (переменного и постоянного тока) во всем мире к 2025 году и 2,5 миллиона — к 2030 году.
Иштван Капитани, глобальный исполнительный вице-президент Shell Mobility, сказал, что развертывание зарядных устройств ABB Terra 360 «вскоре» будет проведено также на других рынках. Очевидно, что масштабы проектов могут постепенно возрасти до тысячи по всей Европе.
По материалам: Телеканал 24
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