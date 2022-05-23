ABB и Shell построят сеть скоростных электрозаправок — Finance.ua

ABB и Shell построят сеть скоростных электрозаправок

ABB и Shell построят сеть скоростных электрозаправок

ABB и Shell объявляют о развертывании в Германии зарядных устройств на 360 кВт. Shell также обещает, что в скором времени мы увидим больше таких проектов на других рынках.

В скором времени Германия получит значительный толчок своей инфраструктуре быстрой зарядки постоянного тока для поддержания электрификации рынка.

После объявления глобального рамочного соглашения (GFA) ABB и Shell объявили о первом крупном проекте, результатом которого станет установка более 200 зарядных устройств Terra 360 по всей Германии в течение следующих 12 месяцев.

Зарядные устройства ABB Terra 360 рассчитаны на мощность до 360 кВт (они могут одновременно заряжать до двух автомобилей с динамическим распределением мощности). Первые недавно были развернуты в Норвегии.

Скорее всего, Shell намерена установить зарядные устройства на своих заправочных станциях в сети Shell Recharge, которая, как ожидается, будет состоять из 500 000 точек зарядки (переменного и постоянного тока) во всем мире к 2025 году и 2,5 миллиона — к 2030 году.

Иштван Капитани, глобальный исполнительный вице-президент Shell Mobility, сказал, что развертывание зарядных устройств ABB Terra 360 «вскоре» будет проведено также на других рынках. Очевидно, что масштабы проектов могут постепенно возрасти до тысячи по всей Европе.

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