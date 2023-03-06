97% экспертов считают, что криптовалюты и блокчейн обеспечат быстрые платежи — Finance.ua

97% экспертов считают, что криптовалюты и блокчейн обеспечат быстрые платежи 06.03.2023, 01:31 — Криптовалюта

97% экспертов считают, что криптовалюты и блокчейн обеспечат быстрые платежи

Представители глобальной индустрии платежей считают, что криптовалюты и блокчейн обладают большим потенциалом для обеспечения быстрых и дешевых транзакций, согласно новому исследованию, которое совместно организовали Ripple и платежей платформа Faster Payments Council (FPC).

Компании опубликовали отчет под названием «Transforming the Way Money Moves», предоставляющий инсайты по глобальным тенденциям криптоплатежей на основе опроса, который был направлен более 950 подписчикам FPC, таким как аналитики и генеральные директора из 45 стран.

Опрос включал 281 ответ на 25 вопросов использования блокчейн-платежей и преимуществ, владения и барьеры использования цифровых активов. Опрос был проведен в течение первой половины 2022 года.

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Согласно результатам опроса, почти каждый опрошенный подписчик FPC — 97% респондентов — считает, что криптовалюты и технология блокчейн будут играть важную роль в обеспечении быстрых платежей в следующие три года. Более 50% опрошенных платежных руководителей считают, что большинство продавцов будут принимать криптоплатежи в течение одного-трех лет.

27% респондентов среди исполнительных директоров Ближнего Востока и Африки считают, что большинство продавцов будут готовы к криптоплатежам уже в 2024 году. Согласно Ripple и FPC такой оптимизм на этих рынках может вытекать из стремительного развития крипто-решений, таких как мобильные платежи и цифровые валюты центральных банков (CBDC).

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Несмотря на то, что 52% опрошенных рассматривают использование криптовалют для платежей, только 17% из них поддерживают криптоплатежи на момент проведения опроса, отмечается в отчете.

Основными причинами, мешающими принятию крипто-технологий для платежей, респонденты считают неопределенность регуляторной базы и ограниченную популярность. Почти 90% респондентов указали на неопределенность регуляторной политики как основное препятствие для криптоплатежей, в то время как 45% интервьюируемых указали на ограниченную индустриальную популярность.

В 2022 году финансовая платформа Pymnts и криптоплатежная компания Bitpay опубликовали опрос, показавший, что большинство опрошенных бизнесов с годовым доходом в $1 миллиард использовали криптоплатежи для привлечения новых клиентов.

Сообщения от Ripple подтверждают значительный потенциал криптовалютных технологий для того чтобы стать важной частью глобальной финансовой системы.

cryptomisto По материалам:

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