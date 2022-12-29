90% Львова осталось без света — мэр Сегодня 10:10 — Энергетика

Из-за массированной ракетной атаки рф на Украину 90% Львова остались без света.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

«90% города — без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением. Переходим к работе дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры. Оставайтесь в укрытиях», — написал Садовый в Телеграм.

Напомним, 29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более чем 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

УНН По материалам:

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