90% херсонских овощей выращивалось на левом берегу — Finance.ua
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90% херсонских овощей выращивалось на левом берегу

Аграрный рынок
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В этом году в Херсонской области удалось высадить овощи всего на 2,6 тыс. га освобожденного правого берега. В то время как в 2021 году херсонские овощи росли на 40 тыс. га, пишет agro-business.
Об этом рассказал Дмитрий Юнусов, директор департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской ОВА, передает Центр журналистских расследований.
«Если по состоянию на 2021 год мы засевали 40 тысяч гектаров овощей и картофеля и плюс 21 тыс. га одних арбузов и 90% этого урожая давал нам левый берег, то в этом году мы смогли засеять только 2,6 тыс. га овощей и картофеля», — сказал он.
Площадь под арбузами на правом берегу составила всего 200 га. Их выращивают всего 23 хозяйства от 5 до 20 га.
«К сожалению, большинство земель, где раньше выращивали арбузы, сейчас заминированы», — пояснил Дмитрий Юнусов.
Он добавил, что на следующий год областные власти будут стараться обеспечить фермеров семенами арбузов, чтобы увеличить площади под ними до 1 тыс. га.
По материалам:
Finance.ua
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