81% украинцев планируют путешествовать по стране этим летом: (инфографика) — Finance.ua
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81% украинцев планируют путешествовать по стране этим летом: (инфографика)

Личные финансы
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81% украинцев планируют путешествовать по стране этим летом: (инфографика)
81% украинцев планируют путешествовать по стране этим летом: (инфографика)
Государственное агентство развития туризма Украины узнало у украинцев о планах путешествовать по стране в ближайшее время, а также выяснило регионы, в которых живут самые активные путешественники.
81% украинцев планируют путешествовать по стране этим летом: (инфографика)
Согласно исследованию, проведенному по заказу ГАРТ компанией «Хьюмен Ресерч» в партнерстве с панелью для опросов «Лемур», самые упорные путешественники — 84% - живут в столице. Готовность жителей других регионов к путешествиям по Украине коррелируется на уровне 80%.
Об этом сообщили в Государственном агентстве по развитию туризма.
Молодые женщины (в возрасте от 18 до 35 лет) оказались более активными туристами, чем мужчины.
81% украинцев планируют путешествовать по стране этим летом: (инфографика)
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Согласно исследованию, более 85% опрашиваемых путешествовали по Украине до начала полномасштабного вторжения. Самыми активными путешественниками, путешествовавшими по стране более одного раза в год, оказались жители столицы и западных регионов — 39%.
Жители Востока были менее активными и путешествовали по Украине 1 раз в год — 24%. Один раз в два года путешествия внутри страны совершали 22%. В основном, это были жители центральных областей. А вот вообще не путешествовали 14% наших соотечественников — и это были жители Юга.
81% украинцев планируют путешествовать по стране этим летом: (инфографика)
Среди основных причин, по которым украинцы отказывались от путешествий, самая распространенная — нехватка средств (70% ответов).
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По материалам:
Finance.ua
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