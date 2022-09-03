80% россиян лишились сбережений из-за войны в Украине — Finance.ua

80% россиян лишились сбережений из-за войны в Украине Сегодня 05:45 — Мир

80% россиян лишились сбережений из-за войны в Украине

Более 80% россиян частично или полностью потеряли свои сбережения после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты опроса АльфаСтрахования.

Так, только 19% опрошенных сказали, что ничего не потеряли. 8% заявили, что полностью лишились своей финансовой подушки безопасности. Каждый пятый (21%) заявил о потере почти всех сбережений, 52% потеряли незначительную их часть.

В исследовании приняли участие 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Более половины из них (58%) признались, что им удается откладывать деньги, но для 39% делать это с февраля стало гораздо труднее. Каждый пятый опрошенный после февраля решил отказаться от идеи копить деньги.

Треть опрошенных (34%) также рассказали, что их расходы на повседневные нужды за это время выросли на 20-30%. Еще 30% оценили увеличение расходов в 10%, а 15% респондентов — на 30-50%. Для 6% расходы сократились, 82% из них сообщили об уменьшении расходов более чем на 50%.

Фінансовий клуб По материалам:

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