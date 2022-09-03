80% россиян лишились сбережений из-за войны в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

80% россиян лишились сбережений из-за войны в Украине

Мир
35
80% россиян лишились сбережений из-за войны в Украине
80% россиян лишились сбережений из-за войны в Украине
Более 80% россиян частично или полностью потеряли свои сбережения после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты опроса АльфаСтрахования.
Так, только 19% опрошенных сказали, что ничего не потеряли. 8% заявили, что полностью лишились своей финансовой подушки безопасности. Каждый пятый (21%) заявил о потере почти всех сбережений, 52% потеряли незначительную их часть.
В исследовании приняли участие 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Более половины из них (58%) признались, что им удается откладывать деньги, но для 39% делать это с февраля стало гораздо труднее. Каждый пятый опрошенный после февраля решил отказаться от идеи копить деньги.
Треть опрошенных (34%) также рассказали, что их расходы на повседневные нужды за это время выросли на 20-30%. Еще 30% оценили увеличение расходов в 10%, а 15% респондентов — на 30-50%. Для 6% расходы сократились, 82% из них сообщили об уменьшении расходов более чем на 50%.

Российский экономический корабль, иди на ##

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.