80% финкомпаний ответственно подали отчетность в НБУ — УАПС Сегодня 15:22

Украинские небанковские финансовые учреждения проявляют ответственность и финансовую дисциплину и активно представляют финансовую отчетность согласно требованиям НБУ несмотря на войну. Регулятор выразил благодарность украинским финучреждениям за ответственность и соблюдение требований НБУ — в ноябре уже 58 финучреждений подали свою отчетность.

Об этом сообщает УАПС

«Сегодня ситуация уже не такая критическая, как была в I и II квартале. Ситуация исправляется, и мы благодарны за то, что в очень сложных условиях (большинство финучреждений понесли потери и лишились возможности работать) финансовые учреждения проявили финансовую дисциплину и гражданскую ответственность. На большинстве рынков ситуация улучшилась, в частности что касается финансовых компаний, то уровень подачи отчетности составил почти 80%, по ломбардам приблизился к 84%, а лизингодателей подали 79%», — сообщил Александр Залетов, глава управления по надзору за финансовыми компаниями Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Национального банка Украины (НБУ) на конференции «Безвыездный надзор за финансовыми компаниями, ломбардами и лизингодателями: текущее состояние (по результатам 3 кв. 2022)».

В конференции также приняла участие глава Украинской Ассоциации Платежных Систем (УАПС) Галина Хейло. «Нацбанк высоко оценил уровень ответственности финучреждений в условиях войны, и как глава UAPS замечу, что участники нашей Ассоциации делают все возможное, чтобы все процедуры добросовестно выполнялись даже в условиях войны. Если говорить о ситуации на рынке в целом — пока остается проблема с компаниями, зарегистрированными на оккупированных территориях. Также очень важна подача достоверной информации, ведь многие компании все еще допускают ошибки в самой отчетности», — рассказала глава УАПС Галина Хейло. Напомним, Украинская Ассоциация платежных систем (УАПС) получила награду международной премии Go Global Award в номинации «Ассоциация года».

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