8 «зимних» штрафов, на которые водители могут нарваться в Польше — Finance.ua
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8 «зимних» штрафов, на которые водители могут нарваться в Польше

Технологии&Авто
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Хотя в Польше в основном похожи ПДД с украинскими, там все же предусмотрены штрафы за то, что в Украине и не считается нарушением. Часть из них особенно актуальна в зимний период.

За что можно получить штраф в Польше зимой

Согласно новым тарифам Кодекса мелких правонарушений (Kodeks wykroczeń) (ст. 96, 97) и Закона о дорожном движении (ст. 60, 66, 67) водителей в зимний период могут наказать за следующие нарушения:
  • включен двигатель для прогрева салона при очистке авто от снега — 300 злотых;
  • снег на авто во время движения — до 3000 злотых. В частности, за заснеженные фары и другие фонари водитель заплатит от 20 до 500 злотых, если авто будет иметь грязное от снега лобовое стекло во время движения — 500 злотых;
  • если на авто заснежены или загрязнены регистрационные номерные знаки, то вас смогут оштрафовать на 100 злотых. Если водитель намеренно скрывает номерные знаки, то штраф увеличится в пять раз;
  • если после остановки водитель выйдет из автомобиля, не выключив двигатель, ему придется заплатить 50 злотых. Если отойдет от авто — 100 злотых;
  • водителям, которые прикрепляют сани к автомобилю, чтобы развлечь детей или в других целях, такая поездка обойдется в 500 злотых. Если это приведет к травмам или смерти, то водитель может попасть в тюрьму;
  • за дрифт по дорогам общего пользования и на парковках штраф увеличился до 5000 злотых;
  • за использование цепей противоскольжения на шинах на дороге, не засыпанной снегом, оштрафуют на 100 злотых;
  • езда на шипованных шинах теперь обойдется в 100 злотых.
Передвигаясь на автомобильных дорогах в чужой стране, не забудьте ознакомиться с местными ПДД. Ведь незнание правил не освобождает от ответственности.
По материалам:
Телеканал 24
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