8 «зимних» штрафов, на которые водители могут нарваться в Польше — Finance.ua

8 «зимних» штрафов, на которые водители могут нарваться в Польше Сегодня 17:35 — Технологии&Авто

Хотя в Польше в основном похожи ПДД с украинскими, там все же предусмотрены штрафы за то, что в Украине и не считается нарушением. Часть из них особенно актуальна в зимний период.

За что можно получить штраф в Польше зимой

Согласно новым тарифам Кодекса мелких правонарушений (Kodeks wykroczeń) (ст. 96, 97) и Закона о дорожном движении (ст. 60, 66, 67) водителей в зимний период могут наказать за следующие нарушения:

включен двигатель для прогрева салона при очистке авто от снега — 300 злотых;

снег на авто во время движения — до 3000 злотых. В частности, за заснеженные фары и другие фонари водитель заплатит от 20 до 500 злотых, если авто будет иметь грязное от снега лобовое стекло во время движения — 500 злотых;

если на авто заснежены или загрязнены регистрационные номерные знаки, то вас смогут оштрафовать на 100 злотых. Если водитель намеренно скрывает номерные знаки, то штраф увеличится в пять раз;

если после остановки водитель выйдет из автомобиля, не выключив двигатель, ему придется заплатить 50 злотых. Если отойдет от авто — 100 злотых;

водителям, которые прикрепляют сани к автомобилю, чтобы развлечь детей или в других целях, такая поездка обойдется в 500 злотых. Если это приведет к травмам или смерти, то водитель может попасть в тюрьму;

за дрифт по дорогам общего пользования и на парковках штраф увеличился до 5000 злотых;

за использование цепей противоскольжения на шинах на дороге, не засыпанной снегом, оштрафуют на 100 злотых;

езда на шипованных шинах теперь обойдется в 100 злотых.

Передвигаясь на автомобильных дорогах в чужой стране, не забудьте ознакомиться с местными ПДД. Ведь незнание правил не освобождает от ответственности.

Телеканал 24 По материалам:

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