75% общин Запорожской области финансово несостоятельны — Finance.ua

75% общин Запорожской области финансово несостоятельны Сегодня 15:29

75% общин Запорожской области финансово несостоятельны, zp.gov.ua

До начала полномасштабной войны Запорожская область занимала третье место по объему уплаченных в государственный бюджет реверсных дотаций. Развитая промышленность, высокий инвестиционный потенциал, активная внешнеэкономическая деятельность региона позволяли не только обеспечивать финансовую состоятельность местных бюджетов, но и поддерживать общины других областей.

А уже в 2023 году 60% общин Запорожской области имели критический уровень финансовой состоятельности. На второй год войны Запорожская область заняла третье место по объему полученных из госбюджета базовых дотаций, пишет Честно

Причины. Разрушение инфраструктуры, релокация бизнеса, непрерывные обстрелы существенно снизили экономический потенциал региона. За период большой войны более чем на 50% Разрушение инфраструктуры, релокация бизнеса, непрерывные обстрелы существенно снизили экономический потенциал региона. За период большой войны более чем на 50% сократился уровень промышленного производства области, почти 85% сельскохозяйственных площадей оказались на временно оккупированной территории.

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В 2023 году более 95% общин Запорожской области получили базовые дотации. Общий объем базовых дотаций общин увеличился в три раза по сравнению с 2021 годом. Реверсные дотации уменьшились с 766 млн грн до нуля.

За период Большой войны область переместилась с третьей позиции по объему уплаченных реверсных дотаций на третью — по объему полученных базовых дотаций.

Одним из важных показателей оценки является уровень дотационности бюджета. Он рассчитывается как соотношение объема базовой или реверсной дотаций к общей сумме доходов общего фонда бюджета территориальной общины с дотациями, но без учета субвенций из государственного бюджета.

Показатель отражает уровень зависимости территориальной общины от дотационных ресурсов государственного бюджета. Если он составляет 30−50%, община имеет низкий уровень финансовой способности, если более 50% - критический.

По подсчетам движения «Честно», в Запорожской области 60% общин имеют критический уровень финансовой состоятельности, еще 15% - низкий уровень. В 2023 году ни одна община не уплатила в государственный бюджет реверсные дотации.

До большой войны общины области перечисляли 766 млн грн реверсных дотаций и входили в тройку регионов, которые платили больше всего средств в госбюджет. В 2024 году на общины области предусмотрено около 1,4 млрд грн базовых дотаций.

Чесно По материалам:

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