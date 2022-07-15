70 млрд грн российских активов пойдут на восстановление Украины — Finance.ua

70 млрд грн российских активов пойдут на восстановление Украины Сегодня 12:20 — Казна и Политика

70 млрд грн российских активов пойдут на восстановление Украины

Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) обработало более 600 запросов от правоохранительных органов по розыску активов по делам, связанным с военной агрессией россии. В результате выявлены активы на общую сумму более 70 млрд грн (свыше $2 млрд).

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, разысканы промышленные предприятия, корпоративные права, движимое и недвижимое имущество, в том числе принадлежащее лицам, причастным к российской агрессии.

Поиск активов, которые являются экономической базой войны против Украины, — одна из приоритетных задач АРМА в военное время. Для достижения максимальной результативности Агентство объединило усилия со всеми профильными государственными институциями в рамках межведомственной рабочей группы (Task Force), работающей не только над розыском, но также над арестом и конфискацией преступного имущества. Наша общая задача состоит в том, чтобы эти активы были использованы для компенсаций жертвам российских преступлений и восстановления Украины. — Дмитрий Жоравович, руководитель АРМА.

Следует отметить, что, начиная с 24 февраля 2022 года, АРМА уже направила 336 запросов по 555 фигурантам уголовных дел по 87 юрисдикциям, откуда получает максимально полные и расширенные ответы по имеющимся за рубежом активам, которые в дальнейшем могут быть арестованы и конфискованы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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