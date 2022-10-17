7 волна программы «єРобота»: выдадут еще 200 грантов на 50 миллионов — Finance.ua

7 волна программы «єРобота»: выдадут еще 200 грантов на 50 миллионов Сегодня 16:12 — Казна и Политика

7 волна программы «єРобота»: выдадут еще 200 грантов на 50 миллионов, freepik.com

По итогам седьмой волны программы «Собственное дело» 212 победителей получат микрогранты на начало и развитие бизнеса на общую сумму 48,7 млн грн.

Об этом сообщает Минэкономики.

В целом Правительство уже перечислило получателям разных грантовых программ почти 200 млн грн.

«Микрогранты на старт и развитие бизнеса являются наиболее популярной программой проекта „єРобота“. По результатам семи волн этой программы мы уже имеем 1,7 тысячи победителей, которые получат от государства до 250 тыс. грн на реализацию своих бизнес-идей. Из-за грантовых программ мы не только поддерживаем малый бизнес в нынешнее тяжелое время, мы еще и улучшаем ситуацию на рынке труда — уже определенные победители программы „Собственное дело“ в процессе реализации своих проектов создадут более 4000 новых рабочих мест», — сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Наибольшее количество победителей седьмой волны из Львовской (33 человека), Киевской (20 человек), Ровенской (18 человек) областей и города Киева (19 человек).

Какой бизнес планируют открывать победители

Среди 212 победителей седьмой волны программы «Собственное дело» 58 человек планируют начать или развивать проекты в сфере оптовой и розничной торговли, 47 — в перерабатывающей промышленности, 34 — в сфере временного размещения и организации.

В результате реализации бизнес-планов получателей грантов будет создано более полутысячи рабочих мест.

Справка Finance.ua:

проект «єРобота» включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности;

это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладку сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержку ІТ-стартапов и старта в ІТ-сфере;

Прием заявок на все направления программы «єРобота» продолжается. Подача заявки осуществляется через Портал «Дія».



Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.