7 интересных вакансий в сфере подбора и управления персоналом — Finance.ua
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7 интересных вакансий в сфере подбора и управления персоналом

Личные финансы
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Роль HR-специалистов сегодня максимально ощутима в каждой компании: они поддерживают боевой дух команд и одновременно эффективность работы бизнеса. Если вы ищете новые возможности в этой сфере — просмотрите нашу свежую подборку вакансий от ведущих украинских работодателей.
Об этом пишет budni.rabota.ua.
Менеджер по обучению и развитию персонала в Glovo
Киев
Ищут специалиста, который будет помогать сотрудникам совершенствовать свои навыки и знания. Цель — повысить эффективность и конкурентное преимущество компании путем анализа тенденций и развития навыков команды.
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Начальник отдела обучения и развития персонала в «Укрпочте»
Днепр
Крупнейшая украинская логистическая компания ищет руководителя отдела развития персонала филиала. Из будущих обязанностей — координация и контроль учебного процесса, реализация программ обучения, организация и контроль соблюдения требований по аттестации и повышению квалификации сотрудников и т.д.
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HR-директор по персоналу SUNSAY Enegry
Киев
Компания, разрабатывающая и внедряющая проекты возобновляемой энергетики, в поисках специалиста, который сможет сформировать комфортные условия для эффективной работы мотивированной и увлеченной команды профессионалов. Зарплата — до 45 000 грн.
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Специалист по развитию талантов в «Фармак»
Киев
Лидер фармацевтического рынка ищет опытного специалиста по обучению и развитию талантов (L&D specialist), который завершит формирование системы развития талантов в компании и будет координировать этот процесс.
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HR generalist в Баядера Групп
Киев
Национальный холдинг ищет HR-специалиста, который будет заниматься поиском и подбором персонала на вакансии разных уровней: от складского персонала до руководителей. Среди других обязанностей — адаптация персонала, кадровое делопроизводство, отчетность.
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Директор по персоналу Fairmont Grand Hotel
Киев
Из будущих обязанностей — организация кадрового администрирования, разработка должностных инструкций, управление процессом адаптации сотрудников, разработка мер по профилактике текучести персонала, внедрение программ по мотивации, организация обучения и т.д.
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Recruitment Marketing Specialist в Genesis
Киев
Ищут специалиста, который усилит event направление компании и будет влиять на развитие бренда работодателя. Среди будущих задач — создание карьерных мероприятий, сотрудничество с целевыми комьюнити, координация партнерских проектов и совместная с командой реализация Employer Branding Strategy.
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По материалам:
Finance.ua
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