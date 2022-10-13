7 интересных вакансий в сфере подбора и управления персоналом — Finance.ua

7 интересных вакансий в сфере подбора и управления персоналом Сегодня 17:00 — Личные финансы

Роль HR-специалистов сегодня максимально ощутима в каждой компании: они поддерживают боевой дух команд и одновременно эффективность работы бизнеса. Если вы ищете новые возможности в этой сфере — просмотрите нашу свежую подборку вакансий от ведущих украинских работодателей.

Об этом пишет budni.rabota.ua.

Менеджер по обучению и развитию персонала в Glovo

Киев

Ищут специалиста, который будет помогать сотрудникам совершенствовать свои навыки и знания. Цель — повысить эффективность и конкурентное преимущество компании путем анализа тенденций и развития навыков команды.

Начальник отдела обучения и развития персонала в «Укрпочте»

Днепр

Крупнейшая украинская логистическая компания ищет руководителя отдела развития персонала филиала. Из будущих обязанностей — координация и контроль учебного процесса, реализация программ обучения, организация и контроль соблюдения требований по аттестации и повышению квалификации сотрудников и т.д.

HR-директор по персоналу SUNSAY Enegry

Киев

Компания, разрабатывающая и внедряющая проекты возобновляемой энергетики, в поисках специалиста, который сможет сформировать комфортные условия для эффективной работы мотивированной и увлеченной команды профессионалов. Зарплата — до 45 000 грн.

Специалист по развитию талантов в «Фармак»

Киев

Лидер фармацевтического рынка ищет опытного специалиста по обучению и развитию талантов (L&D specialist), который завершит формирование системы развития талантов в компании и будет координировать этот процесс.

HR generalist в Баядера Групп

Киев

Национальный холдинг ищет HR-специалиста, который будет заниматься поиском и подбором персонала на вакансии разных уровней: от складского персонала до руководителей. Среди других обязанностей — адаптация персонала, кадровое делопроизводство, отчетность.

Директор по персоналу Fairmont Grand Hotel

Киев

Из будущих обязанностей — организация кадрового администрирования, разработка должностных инструкций, управление процессом адаптации сотрудников, разработка мер по профилактике текучести персонала, внедрение программ по мотивации, организация обучения и т.д.

Recruitment Marketing Specialist в Genesis

Киев

Ищут специалиста, который усилит event направление компании и будет влиять на развитие бренда работодателя. Среди будущих задач — создание карьерных мероприятий, сотрудничество с целевыми комьюнити, координация партнерских проектов и совместная с командой реализация Employer Branding Strategy.

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