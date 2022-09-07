$6400 за побег из страны: разоблачена схема по незаконной переправке мужчин за границу — Finance.ua

$6400 за побег из страны: разоблачена схема по незаконной переправке мужчин за границу Сегодня 19:35 — Криминал

Жительница Черновицкой области подозревается в организации схемы незаконной переправки военнообязанных через границу.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры жительница Черновицкой области уведомлена о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

«По данным следствия, во время военного положения женщина совместно с жителями Полтавской и Черновицкой областей наладила схему незаконного пересечения госграницы для военнообязанных граждан Украины. Житель Полтавщины подыскал двух полтавчан, которые намеревались выехать в Румынию, и отправил обоих в Черновицкую область. Там их встретила подозреваемая, которая должна была помочь пересечь границу вне официального пункта пропуска», — отметили в ОГП.

После получения от мужчин 6400 долларов правоохранители задержали женщину. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения — содержание под стражей. После проведения необходимых следственных действий будет решаться вопрос о сообщении подозрения другим соучастникам преступления.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.