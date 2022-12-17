61% украинцев не планируют отказываться от новогоднего шопинга: портрет покупателя (инфографика) — Finance.ua

61% украинцев не планируют отказываться от новогоднего шопинга: портрет покупателя (инфографика)
Большинство украинцев (61%), несмотря ни на что, планируют новогодние и рождественские покупки, хотя и будут покупать меньше товаров, чем в 2021 году.
Об этом говорится в результатах опроса украинских потребителей компании Делойт в Украине. Исследование раскрывает планы и ожидания украинцев относительно новогодне-рождественского шопинга.
Исследование проводилось методом онлайн-опроса по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения Украины.
В опросе приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов Украины (за исключением временно оккупированных территорий и АР Крым), а также украинцы, временно находящиеся за рубежом.
Какие именно особенности будут у праздничных покупок в этом году:
- Дух новогодне-рождественского шопинга живет. Большинство украинцев (61%), несмотря ни на что, планируют новогодние и рождественские покупки, хотя и будют покупать меньше товаров, чем в 2021 году.
- Бюджет почти половины украинцев (49%) на шоппинг в новогодне-рождественский период колеблется от 1 до 5 тыс. грн.
- Не забывают поблагодарить защитников. Более 60% украинцев хотя бы часть своего бюджета на новогодний и рождественский шопинг потратят на помощь ВСУ или пострадавшим от войны.
- 63% украинцев не будут покупать товары, если их производитель или продавец не покинул рынок рф.
В условиях высокой неопределенности, вызванной войной, шоппинг украинцев откладывается на вторую половину декабря.
Война оказывает существенное влияние на потребительские настроения украинцев. Наше исследование показало, что, например, развитая в мире покупка онлайн пока не находит подтверждения в Украине.
«Однако несгибаемость украинцев, которая прослеживается и в готовности к праздничному шопингу, вдохновляет, а также помогает ритейлерам продолжать поддерживать экономический фронт», — отметил Александр Ямпольский, директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции «Делойт» в Украине.
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