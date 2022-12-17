61% украинцев не планируют отказываться от новогоднего шопинга: портрет покупателя (инфографика) — Finance.ua

61% украинцев не планируют отказываться от новогоднего шопинга: портрет покупателя (инфографика) Сегодня 13:04 — Личные финансы

Большинство украинцев (61%), несмотря ни на что, планируют новогодние и рождественские покупки, хотя и будут покупать меньше товаров, чем в 2021 году.

Об этом говорится в результатах опроса украинских потребителей компании Делойт в Украине. Исследование раскрывает планы и ожидания украинцев относительно новогодне-рождественского шопинга.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения Украины.

В опросе приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов Украины (за исключением временно оккупированных территорий и АР Крым), а также украинцы, временно находящиеся за рубежом.

Какие именно особенности будут у праздничных покупок в этом году:

Дух новогодне-рождественского шопинга живет. Большинство украинцев (61%), несмотря ни на что, планируют новогодние и рождественские покупки , хотя и будют покупать меньше товаров, чем в 2021 году.

, хотя и будют покупать меньше товаров, чем в 2021 году. Бюджет почти половины украинцев (49%) на шоппинг в новогодне-рождественский период колеблется от 1 до 5 тыс. грн.

Не забывают поблагодарить защитников. Более 60% украинцев хотя бы часть своего бюджета на новогодний и рождественский шопинг потратят на помощь ВСУ или пострадавшим от войны.

или пострадавшим от войны. 63% украинцев не будут покупать товары, если их производитель или продавец не покинул рынок рф.

В условиях высокой неопределенности, вызванной войной, шоппинг украинцев откладывается на вторую половину декабря.

Война оказывает существенное влияние на потребительские настроения украинцев. Наше исследование показало, что, например, развитая в мире покупка онлайн пока не находит подтверждения в Украине.

«Однако несгибаемость украинцев, которая прослеживается и в готовности к праздничному шопингу, вдохновляет, а также помогает ритейлерам продолжать поддерживать экономический фронт», — отметил Александр Ямпольский, директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции «Делойт» в Украине.

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