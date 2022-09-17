60% стран с низким уровнем дохода близки к долговому кризису — МВФ Сегодня 15:15 — Мир

60% стран с низким уровнем дохода близки к долговому кризису — МВФ

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину 60% стран с низким уровнем дохода переживают долговый кризис или близки к нему.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters

Георгиева отметила, что крупные кредиторы, такие как Китай, предоставляющие финансовые ресурсы странам, несут ответственность за предотвращение взрыва долговых проблем.

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«Послание крупным кредиторам, Китаю, частному сектору состоит в том, что чем больше ваша доля, тем больше ваша ответственность. В ваших интересах как кредиторов предотвратить взрыв проблемы», — сказала Георгиева.

Георгиева заявила, что объем нового трастового фонда МВФ достиг $40 млрд. До конца года нуждающиеся страны должны начать получать средства из него.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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