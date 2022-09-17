60% стран с низким уровнем дохода близки к долговому кризису — МВФ — Finance.ua
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60% стран с низким уровнем дохода близки к долговому кризису — МВФ

Мир
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60% стран с низким уровнем дохода близки к долговому кризису — МВФ
60% стран с низким уровнем дохода близки к долговому кризису — МВФ
На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину 60% стран с низким уровнем дохода переживают долговый кризис или близки к нему.
Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.
Георгиева отметила, что крупные кредиторы, такие как Китай, предоставляющие финансовые ресурсы странам, несут ответственность за предотвращение взрыва долговых проблем.
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«Послание крупным кредиторам, Китаю, частному сектору состоит в том, что чем больше ваша доля, тем больше ваша ответственность. В ваших интересах как кредиторов предотвратить взрыв проблемы», — сказала Георгиева.
Георгиева заявила, что объем нового трастового фонда МВФ достиг $40 млрд. До конца года нуждающиеся страны должны начать получать средства из него.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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