60% Херсона уже подключено к теплоснабжению — «Нефтегаз» Сегодня 07:55

В деоккупированном Херсоне подали отопление для 60% потребителей коммунальных услуг, получающих теплоснабжение от местной ТЭЦ.

Как сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», коммунальные службы города продолжают налаживать сети, чтобы подать отопление и в другие дома.

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«60% абонентов, которые в деоккупированном Херсоне получают теплоснабжение от местной ТЭЦ, уже с теплом», — говорится в сообщении.

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«Из-за значительных разрушений сетей в большинстве микрорайонов города крайне трудно возобновить поставки сразу во все дома, но коммунальные службы города работают над подачей тепла 24/7», — подчеркнули в компании.

11 ноября 2022 г. украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны россии против Украины. Перед отступлением из города российские оккупанты взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго.

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Економічна Правда По материалам:

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