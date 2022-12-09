60% Херсона уже подключено к теплоснабжению — «Нефтегаз»
В деоккупированном Херсоне подали отопление для 60% потребителей коммунальных услуг, получающих теплоснабжение от местной ТЭЦ.
Как сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», коммунальные службы города продолжают налаживать сети, чтобы подать отопление и в другие дома.
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«60% абонентов, которые в деоккупированном Херсоне получают теплоснабжение от местной ТЭЦ, уже с теплом», — говорится в сообщении.
«Из-за значительных разрушений сетей в большинстве микрорайонов города крайне трудно возобновить поставки сразу во все дома, но коммунальные службы города работают над подачей тепла 24/7», — подчеркнули в компании.
11 ноября 2022 г. украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны россии против Украины. Перед отступлением из города российские оккупанты взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго.
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