6 самых футуристических городов: где их строят и как они выглядят — Finance.ua

6 самых футуристических городов: где их строят и как они выглядят Сегодня 06:07 — Мир

Футуристические города в основном можно было увидеть в фильмах или прочитать о них в книгах. Однако теперь это вполне реально. Более того, в некоторых странах они уже начинают появляться.

Об этом пишет AD

Smart Forest City, Mexico

Smart Forest City, Mexico, Фото: AD

Итальянский архитектор Стефано Боэри обнародовал план города вблизи Канкуна. В переводе он называется «Умный лесной город». Предлагаемый план мегаполиса появился в 2019 году. Он мог бы поместить 7,5 миллиона растений, а также его хотели разместить в наследии племен Мая, где есть связь культуры с природным миром.

«Благодаря новым общественным паркам, частным садам, зеленым крышам и фасадам будет баланс между количеством зеленых зон и площадью застройки», — сообщили Dezeen в фирме.

Telosa, USA

Telosa, USA, Фото: AD

Миллиардер Марк Лором захотел создать новый город в Америке, устанавливающий глобальный стандарт городской жизни и расширяющий человеческий потенциал. Точное место города еще не определено, однако уже известно, что:

возобновляемые ресурсы будут питать городскую территорию;

зеленые насаждения будут защищены и приоритетны;

вода будет храниться, очищаться и повторно использоваться на месте.

В настоящее время проект нацелен на 5 миллионов населения до 2050 года.

The Line, Saudi Arabia

The Line, Saudi Arabia, Фото: AD

Строительство футуристических городов дорогое. Например, чтобы построить линейный город в 100 миль, Саудовская Аравия хочет инвестировать от 100 до 200 миллиардов долларов.

Город должен избавиться от потребности в автомобилях, а потому не будет и вредных выбросов. Всё благодаря реализации скоростного автономного транзита. Страна уже приступила к строительству города. Его планируют завершить к 2030 году.

Oceanix Busan, South Korea

Oceanix Busan, South Korea, Фото: AD

Предложения плавучих городов все больше распространены в наши дни. Oceanix Busan может быть первым, кто его построит. Построенный из биоскеля, самоподдерживаемого и самовосстанавливающегося материала, город будет для тех общин, которые борются с повышением уровня моря и другими проблемами, вызванными изменением климата.

Chengdu Sky Valley, China

Chengdu Sky Valley, China, Фото: AD

Мегаполис создан для сохранения и усовершенствования традиционного поселения. Именно поэтому постройки сгруппированы на холмах и разработаны так, чтобы подчеркнуть силуэт долины. Жителям города предлагают возможности для саморазвития и развития самодостаточного образа жизни в гармонии с природой.

Amaravati, India

Amaravati, India, Фото: AD

Центр города должен охватывать большую центральную зеленую зону. А также фирма, разработавшая проект, предусмотрела агрессивную экологическую стратегию, где минимум 60% территории должны быть заняты зеленью или водой.

Мегаполис был бы одним из самых устойчивых в мире и использовал бы разные новые технологии, в том числе фотоэлектрические, электромобили, водные такси и специальные велосипедные маршруты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Pro Гроші По материалам:

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