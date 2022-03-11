6 500 грн на карту єПідтримка от ПУМБ — Finance.ua

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6 500 грн на карту єПідтримка от ПУМБ

Сегодня 15:02Личные финансы
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6 500 грн на карту єПідтримка от ПУМБ6 500 грн на карту єПідтримка от ПУМБ
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) присоединился к программе помощи украинцам, пострадавшим от военной агрессии россии
Подать заявку на получение 6500 грн могут все клиенты ПУМБ, проживающие в районах активных боевых действий*.
Кто может получить 6500 грн помощи от государства**:
  • Все наемные работники, за которых работодатели платят ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и государственной службы.
  • ФЛП всех групп (должны состоять на учете как плательщики ЕСВ и предоставить налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год)
Важно! ФЛП или предприятия не должны находиться в состоянии прекращения, реорганизации или ликвидации.
Как получить государственную помощь:
  • Оформите карту єПідтримка в ПУМБ Online, если ранее не успели оформить карту;
  • Зайдите в приложение Дія, нажмите «Услуги» и выберите «єПідтримка»;
  • Выберите карту «єПідтримка», выберите карту єПідтримка от ПУМБ для зачисления средств;
  • Нажмите «Получить помощь» и ожидайте зачисления в течение нескольких дней.
Подать заявку можно даже если вы уже получили 1000 грн за вакцинацию. Потратить пособие можно на любые товары или услуги. Ограничение на определенный вид бизнеса с программы было снято. Открытие и обслуживание карты — бесплатно.
Тарифы и условия карты єПідтримка:
  • Стоимость открытия и обслуживания — 0 грн
  • Переводы внутри ПУМБ и карты других банков — 0 грн
  • Снятие средств в кассе или банкомате — 0 грн
  • Расчеты картой — неограниченные (как обычные карты)
  • Срок действия карты — 3 года
  • Срок доступности денежной помощи — неограниченный
По материалам: ПУМБ
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