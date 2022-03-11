6 500 грн на карту єПідтримка от ПУМБ — Finance.ua

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6 500 грн на карту єПідтримка от ПУМБ

Сегодня 15:02 — Личные финансы

6 500 грн на карту єПідтримка от ПУМБ

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) присоединился к программе помощи украинцам, пострадавшим от военной агрессии россии

Подать заявку на получение 6500 грн могут все клиенты ПУМБ, проживающие в районах активных боевых действий*.

Кто может получить 6500 грн помощи от государства**:

Все наемные работники, за которых работодатели платят ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и государственной службы.

ФЛП всех групп (должны состоять на учете как плательщики ЕСВ и предоставить налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год)

Важно! ФЛП или предприятия не должны находиться в состоянии прекращения, реорганизации или ликвидации.

Как получить государственную помощь:

Оформите карту єПідтримка в ПУМБ Online, если ранее не успели оформить карту;

Зайдите в приложение Дія, нажмите «Услуги» и выберите «єПідтримка»;

Выберите карту «єПідтримка», выберите карту єПідтримка от ПУМБ для зачисления средств;

Нажмите «Получить помощь» и ожидайте зачисления в течение нескольких дней.

Подать заявку можно даже если вы уже получили 1000 грн за вакцинацию. Потратить пособие можно на любые товары или услуги. Ограничение на определенный вид бизнеса с программы было снято. Открытие и обслуживание карты — бесплатно.

Тарифы и условия карты єПідтримка:

Стоимость открытия и обслуживания — 0 грн

Переводы внутри ПУМБ и карты других банков — 0 грн

Снятие средств в кассе или банкомате — 0 грн

Расчеты картой — неограниченные (как обычные карты)

Срок действия карты — 3 года

Срок доступности денежной помощи — неограниченный

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