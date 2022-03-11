6 500 грн на карту єПідтримка от ПУМБ — Finance.ua

6 500 грн на карту єПідтримка от ПУМБ
Сегодня 15:02 — Личные финансы 6 500 грн на карту єПідтримка от ПУМБ
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) присоединился к программе помощи украинцам, пострадавшим от военной агрессии россии
Подать заявку на получение 6500 грн могут все клиенты ПУМБ, проживающие в районах активных боевых действий*.
Кто может получить 6500 грн помощи от государства**:
- Все наемные работники, за которых работодатели платят ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и государственной службы.
- ФЛП всех групп (должны состоять на учете как плательщики ЕСВ и предоставить налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год)
Важно! ФЛП или предприятия не должны находиться в состоянии прекращения, реорганизации или ликвидации.
Как получить государственную помощь:
- Оформите карту єПідтримка в ПУМБ Online, если ранее не успели оформить карту;
- Зайдите в приложение Дія, нажмите «Услуги» и выберите «єПідтримка»;
- Выберите карту «єПідтримка», выберите карту єПідтримка от ПУМБ для зачисления средств;
- Нажмите «Получить помощь» и ожидайте зачисления в течение нескольких дней.
Подать заявку можно даже если вы уже получили 1000 грн за вакцинацию. Потратить пособие можно на любые товары или услуги. Ограничение на определенный вид бизнеса с программы было снято. Открытие и обслуживание карты — бесплатно.
Тарифы и условия карты єПідтримка:
- Стоимость открытия и обслуживания — 0 грн
- Переводы внутри ПУМБ и карты других банков — 0 грн
- Снятие средств в кассе или банкомате — 0 грн
- Расчеты картой — неограниченные (как обычные карты)
- Срок действия карты — 3 года
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
- Срок доступности денежной помощи — неограниченный
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