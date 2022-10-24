57% компаний планируют повышение зарплат сотрудникам (инфографика) — Finance.ua
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57% компаний планируют повышение зарплат сотрудникам (инфографика)

Личные финансы
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Инфляция в Украине растет. Хотя и не так быстро, как прогнозировалось ранее, впрочем, она уверенно тянется к намеченному в июле Национальным банком уровню 31%.
Поэтому финансовый вопрос для украинцев стоит сейчас достаточно остро. Все ощущают на себе последствия войны: инфляция, рост курса доллара и цен на продукты, услуги, топливо.
В таких условиях закономерно ожидать, что компании в Украине должны пересмотреть заработные платы своих работников. Work.ua провел серию опросов, кому повысят зарплату и на сколько.
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37% работодателей планируют обрадовать работников обновленными заработными платами уже этой осенью. 11% респондентов сделают это в начале зимы в декабре. После нового года поднимут зарплаты 23% опрошенных, а 29% весной 2023-го.
57% компаний планируют повышение зарплат сотрудникам (инфографика)
На вопрос о размере зарплаты в компаниях ответили так: повышение зарплат на 5-10% состоится в 23% компаний. До 5% планируется повысить в 22%. На 10-15% — в 15%. На более чем 35% — в 14%, на 15-20% — в 13%, на 20-25% — в 7%, на 25-30% — в 4%, на 30-35% — в 2%.
57% компаний планируют повышение зарплат сотрудникам (инфографика)
По данным аналитики, средняя зарплата в Украине в течение года держится на уровне 15 000 грн. Тем не менее, мы видим рост уровня инфляции, цен на пищевые продукты, стоимости топлива. Поэтому фактически люди могут себе меньше позволить на зарабатываемые средства. Для выравнивания бизнес-показателей компании проводят пересмотр цен на свои продукты и услуги.
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Напомним, что в августе в большей части регионов зарплаты удержались от падения. Исключение составляют Запорожская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Сумская и Тернопольская области. Совсем незначительное снижение средней заработной платы — не более 2,7% в месяц почувствовали Киев, Виннитчина и Закарпатье.

Справка Finance.ua:

  • столичная средняя зарплата сейчас не намного выше зарплат в других городах — лидерах по уровню средних окладов, по данным grc.ua;
  • в Одесской области в августе компании предлагают в среднем 25 800 грн. ежемесячной компенсации;
  • в Днепропетровской области средняя зарплата составляет 23 100 грн;
  • вакансии Львова и области в августе занимают вторую строчку рейтинга регионов с наибольшим количеством предложений. Однако средняя заработная плата, которую предлагают работодатели Львовской области, занимает только четвертую позицию по размеру и составляет 22 000 грн;
  • самая низкая средняя зарплата в августе была в Харьковской области — 10 600 грн. Через месяц произошло значительное падение уровня зарплат, предлагаемых в этом регионе.
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По материалам:
Finance.ua
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