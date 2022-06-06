5000 долл. США за незаконное пересечение границы: разоблачена преступная схема выезда лиц призывного возраста в Польшу — Finance.ua

5000 долл. США за незаконное пересечение границы: разоблачена преступная схема выезда лиц призывного возраста в Польшу

Сегодня 21:33 — Криминал

При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева задержан житель города Киева, который организовал незаконную переправку граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Согласно материалам уголовного производства, 41-летний мужчина организовал незаконное пересечение государственной границы Украины для граждан, которым запрещен выезд за пределы государства на период действия правового режима военного положения.

Свои услуги злоумышленник оценивал в размере от 3000 до 5000 долларов США с человека.

В частности, установлено, что мужчина собирался переправить через государственную границу Украины с Польшей гражданина призывного возраста.

Так, встретившись с ним на территории Львова, злоумышленник получил денежные средства в общем размере 110 тыс. гривен.

Сразу после получения денежных средств мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По результатам проведенного незамедлительного обыска в автомобиле злоумышленника были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 55 тыс. грн и 6100 долл. США, мобильные телефоны, справки военно-врачебной комиссии.

В настоящее время задержанный уведомлен о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

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