5000 долл. США за незаконное пересечение границы: разоблачена преступная схема выезда лиц призывного возраста в Польшу — Finance.ua

При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева задержан житель города Киева, который организовал незаконную переправку граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины.
Согласно материалам уголовного производства, 41-летний мужчина организовал незаконное пересечение государственной границы Украины для граждан, которым запрещен выезд за пределы государства на период действия правового режима военного положения.
Свои услуги злоумышленник оценивал в размере от 3000 до 5000 долларов США с человека.
В частности, установлено, что мужчина собирался переправить через государственную границу Украины с Польшей гражданина призывного возраста.
Так, встретившись с ним на территории Львова, злоумышленник получил денежные средства в общем размере 110 тыс. гривен.
Сразу после получения денежных средств мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
По результатам проведенного незамедлительного обыска в автомобиле злоумышленника были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 55 тыс. грн и 6100 долл. США, мобильные телефоны, справки военно-врачебной комиссии.
В настоящее время задержанный уведомлен о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия по уголовному производству продолжаются.