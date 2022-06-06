5000 долл. США за незаконное пересечение границы: разоблачена преступная схема выезда лиц призывного возраста в Польшу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

5000 долл. США за незаконное пересечение границы: разоблачена преступная схема выезда лиц призывного возраста в Польшу

Сегодня 21:33Криминал
237
При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева задержан житель города Киева, который организовал незаконную переправку граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Согласно материалам уголовного производства, 41-летний мужчина организовал незаконное пересечение государственной границы Украины для граждан, которым запрещен выезд за пределы государства на период действия правового режима военного положения.
Свои услуги злоумышленник оценивал в размере от 3000 до 5000 долларов США с человека.
В частности, установлено, что мужчина собирался переправить через государственную границу Украины с Польшей гражданина призывного возраста.
Так, встретившись с ним на территории Львова, злоумышленник получил денежные средства в общем размере 110 тыс. гривен.
Сразу после получения денежных средств мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
По результатам проведенного незамедлительного обыска в автомобиле злоумышленника были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 55 тыс. грн и 6100 долл. США, мобильные телефоны, справки военно-врачебной комиссии.
В настоящее время задержанный уведомлен о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия по уголовному производству продолжаются.
Получить больше со своего депозита можно на Finance.ua 💰
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.