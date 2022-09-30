50 стран - участниц МАГАТЭ сделали совместное заявление по ЗАЭС — Finance.ua
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50 стран - участниц МАГАТЭ сделали совместное заявление по ЗАЭС

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После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину представители 50 стран-участниц Генеральной конференции МАГАТЭ выступили с совместным заявлением, призвав россию остановить ядерный шантаж и немедленно прекратить какие-либо вмешательства на украинских атомных площадках.
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
Участники конференции отметили, что любые сфальсифицированные референдумы, проведенные рф в пределах международно признанных границ Украины, не окажут юридического или политического влияния на статус ЗАЭС или территорий вокруг нее.
«Мы снова призываем рф немедленно прекратить все действия против ядерных объектов в Украине для того, чтобы украинские компетентные органы смогли восстановить полный контроль над ними... и для того, чтобы МАГАТЭ безопасно и в полном объеме осуществляло свою деятельность по проверке гарантий в Украине», — говорится в совместном заявлении.
В заявлении подчеркивается, что захват Запорожской АЭС войсками россии является главной причиной угроз ядерной безопасности и физической защиты в Украине.
«Риски ядерных инцидентов будут оставаться высокими, пока российская федерация присутствует на площадке Запорожской АЭС. Станция должна и дальше оставаться присоединенной к украинской электросети как неотъемлемая часть украинской энергетической системы»,
говорится в заявлении.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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