5 вещей, которые категорически нельзя разрешать шиномонтажникам при установке зимних шин — Finance.ua

5 вещей, которые категорически нельзя разрешать шиномонтажникам при установке зимних шин Сегодня 05:46 — Технологии&Авто

5 вещей, которые категорически нельзя разрешать шиномонтажникам при установке зимних шин

Наступает время смены сезонных шин, и вскоре на шиномонтажных мастерских начнут образовываться длинные очереди. Чаще всего водители не обращают внимания на то, что делают мастера, однако это может привести к неприятным последствиям, поскольку работники не всегда обладают надлежащим профессионализмом.

Портал mmr.net.ua перечислил 5 грубых ошибок, которые совершают шиномонтажники при установке зимних шин.

В первую очередь, необходимо обратить внимание на корректную затяжку болтов крепления колес. Ключевое правило здесь заключается в том, что нельзя затягивать болты поочередно, поскольку это может повлечь за собой перекос колеса. Например, если на пестике пять болтов, то порядок затяжки должен быть следующим: 1−4-2−5-3. Несоблюдение этого правила может привести к вибрации колеса во время движения.

Финальную протяжку крепления колеса монтажники должны производить специальным динамометрическим ключом. Небрежное отношение к затягиванию гаек может привести к поломке шпильки, которую придется менять на новую, теряя драгоценное время.

Также при замене шин неопытные мастера могут перепутать направление вращения шины. В случае, если покрышка имеет специально заданный направленный рисунок протектора, неправильная установка шины может привести к ухудшению управляемости. Поэтому необходимо убедиться, что шины установлены правильно, соблюдая указанные на боковине шины стрелок с надписью «Rotation».

Еще одна немаловажная деталь, о которой не все знают. Когда устанавливают шины, края покрышки обрабатывают специальным раствором. Это необходимо, чтобы шина хорошо прилегала к диску и герметично фиксировалась. Если сотрудник сервиса сэкономит на этом элементе, то через некоторое время шина может встать неровно и плотно прилипнуть к диску, что усложнит ее дальнейшее снятие.

Кроме того, в недорогих автомастерских предлагают использовать отработанное моторное масло вместо специальной пасты. Это категорически недопустимо, поскольку эта смазка является агрессивной и вредной для резины. В результате на внутренней стороне шины могут появиться микротрещины, что приведет к разрушению покрышки.

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MMR По материалам:

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