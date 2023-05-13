5 самых дешевых курортов Средиземноморья (инфографика) — Finance.ua

5 самых дешевых курортов Средиземноморья (инфографика) Сегодня 17:25 — Личные финансы

5 самых дешевых курортов Средиземноморья (инфографика)

Летом 2023 года на фоне отмены пандемии коронавируса эксперты прогнозируют рекордное количество туристов на курортах Средиземноморской Европы. Соответственно, поднимут и цены, чтобы немного реанимироваться после 2 лет COVID-паузы.

Поэтому туристическое издание Travel Off Path составило список из пяти самых дешевых средиземноморских направлений на лето 2023 года.

Бенидорм, Испания

Оценка бюджетного пляжного отдыха: 7,76/10

Этот курорт является фаворитом среди молодежи и семей, которые ищут доступный отдых на берегу Средиземного моря.

Здесь комфортная температура воздуха, а цены на питание и проживание самые низкие в Испании. Двухместный номер на одну ночь в августе стоит всего 141 доллар; за еду и пиво в недорогих ресторанах придется выложить 14 долларов.

Валенсия, Испания

Оценка бюджетного пляжного отдыха: 7,37/10

Валенсия, основанная как римская колония еще в 138 году до н. э, является лучшим направлением для экспатов во всем мире. Это перспективное направление на юге Испании, отличающееся отличным выбором музеев, песчаных пляжей и древнего наследия.

Курорт получает 3400 кликов Google в год, и это не удивляет, учитывая его доступность и отличную погоду: блюда в обычных ресторанах в центре Валенсии стоят примерно 13 долларов, а город наслаждается более 300 солнечными днями в году.

Бодрум, Турция

Оценка бюджетного пляжного отдыха: 6,67/10

Бодрум на Анатолийском полуострове в Турции — одно из лучших бюджетных направлений в Восточном Средиземноморье, где еда стоит в среднем 5 долларов, а ночлег в отеле — примерно 88 долларов в пиковом месяце августе.

Кроме того, в Бодруме отличные пляжи и множество достопримечательностей. Этот город получает 1300 поисковых запросов у Google по пляжному отдыху за год.

Афины, Греция

Оценка бюджетного пляжного отдыха: 5,58/10

Столица с тысячелетним наследием и увлекательной историей привлекает туристов историческими достопримечательностями, музеями, а также мощеными улочками, заполненными кафе и сувенирными магазинами. Также от центра Афин легко можно добраться до многочисленных пляжей, расположенных по обе стороны Средиземного моря.

Здесь хоть и не самое дешевое жилье, но вполне бюджетная еда — в среднем 12 евро за ужин, и доступное транспортное сообщение.

Аликанте, Испания

Оценка бюджетного пляжного отдыха: 5,58/10

Расположенный на испанской «Коста-Бланке», Аликанте является увлекательным прибрежным направлением, которое в последние годы пользуется большим спросом среди молодых путешественников. Все из-за его современных зон развития и насыщенной ночной жизни, которая отличает его от других исторических, более традиционных испанских городов. Это еще и одно из самых лучших солнечных мест для отдыха в Средиземноморье.

Пиво и еда в дешевом ресторане обойдется вам всего в 16 долларов, в то время как стоимость проживания в отеле в среднем составляет 162 доллара.

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Телеканал 24 По материалам:

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