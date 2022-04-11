5 причин, почему не удается добавить свидетельство о рождении ребенка в «Дію» — Finance.ua

5 причин, почему не удается добавить свидетельство о рождении ребенка в «Дію»

Сегодня 08:33 — Личные финансы

Команда «Дія» работает, чтобы отображались все свидетельства о рождении, которые есть в реестре. Однако есть моменты, зависящие от вашей жизненной ситуации. Поэтому в службе поддержки рассказали, как добавить цифровой документ и в каких случаях документ может не подтянуться.

Как добавить свидетельство о рождении ребенка в «Дію»:

Зайдите в приложение, пролистайте свои цифровые документы и на последней карте нажмите «Добавить документ»;

выберите «Свидетельство о рождении ребенка»;

введите серию и номер сертификата.

Когда «Дія» найдет в реестре информацию о вашем ребенке, свидетельство о рождении появится рядом с другими цифровыми документами.

Почему свидетельство может не подтянуться?

На это в службе поддержки назвали несколько причин:

Вносите свидетельство не своего ребенка или пытаетесь добавить свое свидетельство о рождении. Добавляете свидетельство ребенка, которому 14 лет или больше. Усыновили ребенка или являетесь его опекуном. Ошиблись, когда вводили серию и номер в приложение. Поэтому нужно проверить эти данные и попытаться еще раз ввести их на украинском языке. Ваши ФИО, РНОКПП и/или дата рождения не совпадают в банке, «Дії» и в реестре. По такой причине нужно проверить его в банке, через который авторизуетесь. Или, если есть возможность, попытаться авторизоваться через другой банк.

Справка Finance.ua:

Украинские семьи с детьми, пострадавшими в результате войны и нуждающиеся в финансовой поддержке, наряду с государственной помощью могут получить дополнительные выплаты до 33 тысяч гривен;

кроме того, дети, оформленные как ВПЛ, могут получать 3000 грн государственной помощи.

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