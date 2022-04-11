5 причин, почему не удается добавить свидетельство о рождении ребенка в «Дію» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

5 причин, почему не удается добавить свидетельство о рождении ребенка в «Дію»

Сегодня 08:33Личные финансы
0
Команда «Дія» работает, чтобы отображались все свидетельства о рождении, которые есть в реестре. Однако есть моменты, зависящие от вашей жизненной ситуации. Поэтому в службе поддержки рассказали, как добавить цифровой документ и в каких случаях документ может не подтянуться.
Как добавить свидетельство о рождении ребенка в «Дію»:
  • Зайдите в приложение, пролистайте свои цифровые документы и на последней карте нажмите «Добавить документ»;
  • выберите «Свидетельство о рождении ребенка»;
  • введите серию и номер сертификата.
Когда «Дія» найдет в реестре информацию о вашем ребенке, свидетельство о рождении появится рядом с другими цифровыми документами.

Почему свидетельство может не подтянуться?

На это в службе поддержки назвали несколько причин:
  1. Вносите свидетельство не своего ребенка или пытаетесь добавить свое свидетельство о рождении.
  2. Добавляете свидетельство ребенка, которому 14 лет или больше.
  3. Усыновили ребенка или являетесь его опекуном.
  4. Ошиблись, когда вводили серию и номер в приложение. Поэтому нужно проверить эти данные и попытаться еще раз ввести их на украинском языке.
  5. Ваши ФИО, РНОКПП и/или дата рождения не совпадают в банке, «Дії» и в реестре. По такой причине нужно проверить его в банке, через который авторизуетесь. Или, если есть возможность, попытаться авторизоваться через другой банк.

Справка Finance.ua:

  • Украинские семьи с детьми, пострадавшими в результате войны и нуждающиеся в финансовой поддержке, наряду с государственной помощью могут получить дополнительные выплаты до 33 тысяч гривен;
  • кроме того, дети, оформленные как ВПЛ, могут получать 3000 грн государственной помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.