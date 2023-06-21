5 метров в высоту и почти 200 км в длину: как выглядит стена на белорусско-польской границе — Finance.ua

5 метров в высоту и почти 200 км в длину: как выглядит стена на белорусско-польской границе Сегодня 20:43

5 метров в высоту и почти 200 км в длину: как выглядит стена на белорусско-польской границе

На границе между Польшей и беларусью до сих пор неспокойно. Каждый день польские пограничники фиксируют попытки нелегального пересечения

Польско-белорусский пункт пропуска «Кузница» закрыли 9 ноября 2021 года после всколыхнувшего Польшу миграционного кризиса. Тогда на этом месте несколько тысяч нелегальных мигрантов пытались пересечь границу. Это выглядело страшно, ведь более трех тысяч человек хотели прорваться в Польшу, чтобы поехать дальше в страны Западной Европы. Майор подлясского пограничного отряда Януш Шока участвовал в сдерживании нелегальных мигрантов. Он напоминает, что ситуация была сложная и непрогнозируемая.

«В нас летели камни, горящие ветки древесины, кирпич и т. д. Все, что у них было под рукой, — вспоминает Януш Шока. — Бросали все, что белорусские пограничники привезли для тех мигрантов, которые нас атаковали. Было много обоснованных опасений, трое наших сотрудников получили ранения, однако пограничная служба, полиция, военные и другие службы, которые сотрудничали, чтобы преодолеть этот кризис, не дали им пересечь границу».

В настоящее время белорусско-польская граница почти вся перекрыта, за исключением двух железнодорожных путей, через которые направляются товары в Европу. Пункт пропуска укреплен в несколько этапов бетонными блоками и противотанковыми ежами.

«Мы не боимся белорусских танков, а скорее дуем на холодное, — отметил штабной старший хорунжий пресс-службы Подлясского пограничного отряда Михал Гура. — Но я должен сказать, что это решение приняла не только пограничная служба, но и другие службы, чтобы обеспечить собственную границу. Ранее белорусские спецслужбы рыли рвы и имели свои методы защиты. Говорили своему народу, что боятся нападения с Запада».

После наплыва нелегальных мигрантов поляки начали эффективно укреплять границу. Как один из методов защиты принялись строить стену. В прошлом году проект удалось реализовать. Протяженность стены — около 200 километров, в высоту она более пяти метров, а вглубь — почти полтора метра бетона.

«Это инженерное заграждение, — говорит Януш Шока. — Также есть места, где границу пересекают поезда. Таких мест немного. Это исключение. Забор в высоту составляет более пяти метров и также имеет камеры разнообразного качества, назначения, которые дают нам сигналы тревоги, когда кто-то пытается пересечь границу. Тогда приступаем к оперативным мерам, чтобы не позволить нарушителям перейти на нашу сторону».

За строительство стены в Польше отвечало министерство внутренних дел и администраций. Стоило строительство полтора миллиарда злотых. Пример поляков начали использовать в других странах Европейского Союза.

«К сожалению, стена не обеспечит того, что Лукашенко перестанет делать то, что он делает, но это позволяет нам сдерживать их действия и управлять нашей государственной границей, — отметил вице-министр внутренних дел и администраций Республики Польша Бартош Гродецкий. — Военные действия она не остановит, но если речь идет о нелегальных мигрантах, то стена выполняет свою работу и оберегает нашу границу от их наплыва».

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