5 бюджетных горнолыжных курортов Европы — Finance.ua
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5 бюджетных горнолыжных курортов Европы

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Чтобы хорошо отдохнуть на зарубежных горнолыжных курортах, совсем не обязательно тратить огромные деньги. В Европе можно выбрать один из многочисленных бюджетных вариантов, который позволит незабываемо провести несколько дней среди заснеженных гор, достаточно прокатиться на лыжах, сноубордах и санях без значительных затрат.

Ясна, Словакия

Один из любимых комплексов всех лыжников и сноубордистов. Здесь 33 трассы разного уровня сложности. Работает до апреля.
Горнолыжный курорт Ясна / Фото slovakia.travel

Шпиндлерув Млын, Чехия

Единственный 5-звездочный горнолыжный курорт в Чехии премиум-класса. Расположен он на трех вершинах — Медведин, Горные Мисечки и План. Всего в комплексе работает 16 подъемников и 20 горнолыжных трасс разной сложности.

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Ливиньо, Италия

Горнолыжный курорт Альта Вальтеллина — один из самых больших и известных в Альпах и во всей Европе. Комплекс может похвастаться общей протяженностью трасс в 115 километров, покрытых ухоженным снегом. А еще там насчитывается 74 склона, а зимний сезон длится до мая.

Шладминг, Австрия

Входит в десятку лучших мировых курортов и гарантирует незабываемое катание на лыжах на 123 километрах подготовленных трасс. Весь горнолыжный комплекс Шладминг с 4 зонами для лыжников насчитывает 50 подъемников и 81 склон. Работает до мая.

Формигаль, Испания

Идеален для фрирайдеров. Для них горные маршруты обозначены оранжевым, а все элементы являются естественными. На курорте всего 141 трасса общей протяженностью 176 километров. В частности, 11 «зеленых» трасс для новичков.

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По материалам:
Телеканал 24
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