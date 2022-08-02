46% владельцев криптовалют продавали свои цифровые активы во время падения цен — Finance.ua

46% владельцев криптовалют продавали свои цифровые активы во время падения цен Сегодня 19:42 — Финтех и Карты

46% владельцев криптовалют продавали свои цифровые активы во время падения цен

Согласно данным опроса Civic Science, около 46% владельцев криптовалют продавали свои цифровые активы во время падения цен — все из-за низких доходов.

Как стало известно, большая часть криптовалютных инвесторов (54%) «спокойно пережила медвежий рынок» и не переводила свои цифровые активы в фиатную валюту. Впрочем, из-за низкой заработной платы и страха потерять все свои инвестиции, остальная часть пользователей продавала криптовалюту.

Согласно результатам опроса, 26% инвесторов обналичили большинство своих крипто-накоплений, 20% — небольшую часть.

Стоит обратить внимание, что большинство инвесторов, которые зарабатывают более $150 000 в год, остались ходлерами и ожидают увеличения стоимости их цифровых активов в будущем.

Очевидно, что инвестиции в криптовалюты в основном привлекают людей с высоким уровнем достатка, часто закупающих цифровые активы на низах, выводя их на долгосрочное хранение. Так, в конце июня количество адресов BTC, содержащих более 10 тыс. Bitcoin, увеличилось до 100.

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noworries По материалам:

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