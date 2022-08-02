46% владельцев криптовалют продавали свои цифровые активы во время падения цен — Finance.ua
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46% владельцев криптовалют продавали свои цифровые активы во время падения цен

Финтех и Карты
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46% владельцев криптовалют продавали свои цифровые активы во время падения цен
46% владельцев криптовалют продавали свои цифровые активы во время падения цен
Согласно данным опроса Civic Science, около 46% владельцев криптовалют продавали свои цифровые активы во время падения цен — все из-за низких доходов.
Как стало известно, большая часть криптовалютных инвесторов (54%) «спокойно пережила медвежий рынок» и не переводила свои цифровые активы в фиатную валюту. Впрочем, из-за низкой заработной платы и страха потерять все свои инвестиции, остальная часть пользователей продавала криптовалюту.
Согласно результатам опроса, 26% инвесторов обналичили большинство своих крипто-накоплений, 20% — небольшую часть.
Стоит обратить внимание, что большинство инвесторов, которые зарабатывают более $150 000 в год, остались ходлерами и ожидают увеличения стоимости их цифровых активов в будущем.
Очевидно, что инвестиции в криптовалюты в основном привлекают людей с высоким уровнем достатка, часто закупающих цифровые активы на низах, выводя их на долгосрочное хранение. Так, в конце июня количество адресов BTC, содержащих более 10 тыс. Bitcoin, увеличилось до 100.
Если планируете работать с криптой, рекомендуем воспользоваться биржей EXMO. Простой интуитивный интерфейс позволяет легко начать путь в трейдинге, а за торги можно вернуть до 70% комиссии. Кроме того, вы можете пригласить друзей и заработать 25% комиссий биржи по их сделкам.

Легкий и понятный путь к крипте

По материалам:
noworries
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