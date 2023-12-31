$42,6 млрд внешнего финансирования в 2023 году: кто больше всего предоставил денег (инфографика) — Finance.ua

$42,6 млрд внешнего финансирования в 2023 году: кто больше всего предоставил денег (инфографика) Сегодня 12:45

$42,6 млрд внешнего финансирования в 2023 году: кто больше всего предоставил денег (инфографика)

42,6 млрд долларов США льготного и грантового финансирования от международных партнеров. Как сообщает Минфин, в 2023 году Министерство финансов привлекло

«42,6 млрд долларов США, рекордный объем внешней помощи… Совместными усилиями нам удалось привлечь необходимый объем средств для обеспечения всех приоритетных расходов. Это пенсии, оплата труда работников секторов образования и здравоохранения, социальная защита населения, гуманитарная поддержка», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Внешнее финансирование в полном объеме было направлено на приоритетные расходы госбюджета.

Справка Finance.ua:

в декабре 2023 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около 5 млрд долларов США внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили 11% из общего объема финансовой помощи.

Среди доноров в декабре 2023 года:

Япония — 2,2 млрд долларов США (льготное финансирование и гранты);

США (льготное финансирование и гранты); ЕС — 1,6 млрд долларов США (льготное финансирование);

(льготное финансирование); Международный валютный фонд — около 900 млн долларов США (льготное финансирование);

Норвегия — 190 млн долларов США (грант);

(грант); Германия — 55 млн долларов США (грант);

(грант); США — 50 млн долларов США (грант);

(грант); Швейцария — 20 млн долларов США (грант);

(грант); Всемирный банк — 8 млн долларов США (льготное финансирование).

Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.

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