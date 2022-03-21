40 предприятий уже переехали из зоны боевых действий, еще 300 на очереди — Минэкономики

Сегодня 15:03 — Фондовый рынок

40 предприятий уже переехали из зоны боевых действий, еще 300 на очереди — Минэкономики, freepik.com

Министерство экономики сообщило о переезде из зоны активных боевых действий 40 предприятий, из них 18 уже возобновили работу на новом месте, еще 299 в ближайшее время перенесут свои мощности.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Уже 40 украинских предприятий перемещены из зоны активных боевых действий по программе по релокации производственных объектов, инициированной Министерством экономики Украины. Из них 18 компаний возобновили свою работу на новом месте. В ближайшее время мощности еще 299 компаний будут доставлены в новое место работы», — сказано в сообщении.

Программа по перемещению украинских производств стартовала неделю назад. В настоящее время Минэкономики обработало уже 86% заявок, поданных пострадавшими предприятиями (всего таких заявок — 898).

В дальнейшем государство обеспечит перевозку оборудования и расселение работников этих компаний.

Как происходит переезд компании

Часть предприятий перемещается Укрзализныцей. Логистику автотранспортной части программы обеспечивает АО «Укрпочта», привлекая также на субподряд всех, кто имеет возможность транспортировать грузы.

Сегодня Кабинет Министров Украины поддержал постановление, которым обязал предприятие безвозмездно перевозить имущество украинских компаний.

Чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение предприятий, автотранспорту АО «Укрпочта» его субподрядчиков будет предоставляться право внеочередного проезда через блокпосты и возможность безлимитной заправки топливом на АЗС.

В министерстве напомнили, что сбор заявок на участие в программе перемещения предприятий продолжается. Детали по ссылке

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