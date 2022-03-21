40 предприятий уже переехали из зоны боевых действий, еще 300 на очереди — Минэкономики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

40 предприятий уже переехали из зоны боевых действий, еще 300 на очереди — Минэкономики

Сегодня 15:03Фондовый рынок
198
40 предприятий уже переехали из зоны боевых действий, еще 300 на очереди — Минэкономики40 предприятий уже переехали из зоны боевых действий, еще 300 на очереди — Минэкономики, freepik.com
Министерство экономики сообщило о переезде из зоны активных боевых действий 40 предприятий, из них 18 уже возобновили работу на новом месте, еще 299 в ближайшее время перенесут свои мощности.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Уже 40 украинских предприятий перемещены из зоны активных боевых действий по программе по релокации производственных объектов, инициированной Министерством экономики Украины. Из них 18 компаний возобновили свою работу на новом месте. В ближайшее время мощности еще 299 компаний будут доставлены в новое место работы», — сказано в сообщении.
Программа по перемещению украинских производств стартовала неделю назад. В настоящее время Минэкономики обработало уже 86% заявок, поданных пострадавшими предприятиями (всего таких заявок — 898).
В дальнейшем государство обеспечит перевозку оборудования и расселение работников этих компаний.
Как происходит переезд компании
Часть предприятий перемещается Укрзализныцей. Логистику автотранспортной части программы обеспечивает АО «Укрпочта», привлекая также на субподряд всех, кто имеет возможность транспортировать грузы.
Сегодня Кабинет Министров Украины поддержал постановление, которым обязал предприятие безвозмездно перевозить имущество украинских компаний.
Чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение предприятий, автотранспорту АО «Укрпочта» его субподрядчиков будет предоставляться право внеочередного проезда через блокпосты и возможность безлимитной заправки топливом на АЗС.
В министерстве напомнили, что сбор заявок на участие в программе перемещения предприятий продолжается. Детали по ссылке.
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.