4 государства ЕС обнародовали решение не впускать россиян — Finance.ua

4 государства ЕС обнародовали решение не впускать россиян Сегодня 16:10

Премьеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши обнародовали совместное заявление о принятом решении ограничить въезд для граждан россии с шенгенскими туристическими визами.

Отмечается, что граничащие с россией страны все больше озабочены значительным и растущим потоком российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону через их границы. Они считают, что это становится серьезной угрозой их общественной безопасности.

Премьеры отмечают, что среди граждан россии, въезжающих в ЕС/Шенгенскую зону, есть лица, прибывающие с целью подрыва безопасности европейских стран, поскольку три четверти граждан россии поддерживают захватническую войну россии в Украине.

Наши пограничные службы нуждаются в огромных ресурсах, чтобы обеспечить безопасность Европы и гарантировать, что российские граждане, въезжающие в Шенгенскую зону, не представляют угрозы для нашей общей безопасности и стабильности наших обществ. Также неприемлемо то, что граждане государства-агрессора могут свободно путешествовать в ЕС, а в то же время людей в Украине пытают и убивают. Большинство виз выдано гражданам россии до начала полномасштабной агрессии россии в Украине, при разных геополитических условиях и рассуждениях. Поездка в Европейский Союз — это привилегия, а не право человека. — говорится в заявлении.

Премьер-министры приветствовали решение приостановить действие соглашения ЕС об упрощении визового режима с россией как необходимый первый шаг. Однако, по их мнению, необходимы дальнейшие меры как для резкого ограничения количества выданных виз (в первую очередь туристических), так и уменьшения потока российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону.

«Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились о совместном региональном подходе и этим выражают свою политическую волю и твердое намерение ввести национальные временные меры для граждан россии, имеющих визы ЕС, с целью решения неизбежных угроз государственной политике и безопасности и ограничения въезда в Шенгенской зоны для граждан россии, которые путешествуют в туристических, культурных, спортивных и деловых целях», — говорится в заявлении.

Премьеры также подчеркнули, что они продолжают искать общий подход на уровне ЕС и обратились в Европейскую комиссию с просьбой предложить соответствующие меры по визам и ограничениям на въезд, которые могли бы применяться единым образом всеми государствами-членами Европейского Союза и ассоциированными странами Шенгенского соглашения.

«Мы подчеркиваем, что это не прямой запрет на въезд, и общепризнанные законные исключения останутся в силе для диссидентов, гуманитарных дел, членов семей, владельцев вида на жительство, для упрощения грузовых и транспортных услуг, дипломатических представительств, калининградского упрощенного транзита лиц. Мы полностью поддерживаем необходимость и далее поддерживать оппонентов путинского режима и предоставлять им возможность уехать из россии», — говорится в заявлении.

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Економічна Правда По материалам:

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