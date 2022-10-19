38% банков в стране — убыточны: кто получил самую большую прибыль (исследование) Сегодня 10:03 — Личные финансы

38% банков в стране — убыточны: кто получил самую большую прибыль (исследование)

Общая прибыль украинских банков за 8 месяцев этого года составила 7,9 млрд грн. 42 банка получили прибыль — 23,9 млрд грн, а 26 — убытки в размере 16 млрд грн. В настоящее время убыточны 38% учреждений.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Национального банка Украины.

Для сравнения, в этот же период в 2021 году у 90% банков был положительный баланс — 44,1 млрд грн. Убыток остальных финансовых учреждений составил 193 млн грн.

Кто получает самую большую прибыль?

Лидером остается ПриватБанк с прибылью в 14 млрд грн — это на 24% меньше прибыли, которую он получил за соответствующий период в прошлом году (18,5 млрд грн). Это все еще более половины от общей прибыли всех банков в Украине — 59%.

В целом, вместе с ПриватБанком, доля украинских государственных банков в общей прибыли учреждений с положительным балансом составляет 69%.

Доли банков с иностранным и частным капиталом в общей прибыли составляют соответственно 21% и 10%.

Несмотря на общую негативную тенденцию, треть банков улучшила свои показатели по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. Интересно, что топ-10 финансовых учреждений кардинально изменился по сравнению с показателями 2021 года.

К сожалению, треть прибыльных в прошлом году банков закончили 8 месяцев текущего года с убытком. Среди таких, по данным Опендатабот, оказались Альфа-банк , Укрэксимбанк, Укргазбанк, ОТП банк, Прокредит.

Только двум банкам из прошлогоднего топ-10 в прошлом году удалось увеличить свою прибыль: более чем вдвое выросла прибыль УкрСиббанка и на 6% — Ситибанка. Резкий рост прибыли — более чем в 30 раз — произошел в Ощадбанк е. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году банк поднялся с 24 позиции по доходности до 2-й.

Справка Finance.ua:

по данным Нацбанка, за первый квартал 2022 года убыточными были 25 банков;



по состоянию на 1 апреля 2022 г. самым убыточным среди государственных банков был Укрэксимбанк. Убытки банка в первом квартале 2022 г. составили 2,019 млрд грн;



в группе банков с иностранным капиталом самый большой убыток получил ОТП Банк — 834,5 млн грн;



среди банков с частным капиталом — Мегабанк — 196,091 млн грн.



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