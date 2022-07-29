33-летний мошенник выдурил 1 млн грн, обещая привезти авто из-за границы — Finance.ua
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33-летний мошенник выдурил 1 млн грн, обещая привезти авто из-за границы

Криминал
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Ранее осужденный 33-летний житель Старосамборского района выманил, по меньшей мере, у девяти человек более миллиона гривен. Мошенник обещал привезти из-за границы автомобили и растаможить их, а на самом деле, взяв деньги, исчезал. Полиция уже задержала злоумышленника и сообщила ему о подозрении в преступлении.
По данным правозащитников, 33-летний житель Старосамборского района публиковал в интернете фейковые объявления, в которых предлагал доставить из-за границы автомобили и помочь их растаможить. Как минимум девять человек откликнулось на такое объявление мошенника. Получив деньги на карту от потерпевших, мошенник просто исчезал.
«Он обманул по меньшей мере девять человек, жителей Львовской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областей на общую сумму 1 105 000 грн», — рассказали в полиции.
33-летнего злоумышленника удалось задержать во Львове. Оказалось, что мужчина уже сидел в тюрьме. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли у него вещественные доказательства.
Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Санкция этой статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
По материалам:
Zaxid.net
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