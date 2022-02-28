32 страны закрыли воздушное пространство для авиакомпаний и самолетов из РФ — Finance.ua
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32 страны закрыли воздушное пространство для авиакомпаний и самолетов из РФ

Сегодня 13:50Мир
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32 страны закрыли воздушное пространство для авиакомпаний и самолетов из РФ32 страны закрыли воздушное пространство для авиакомпаний и самолетов из РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что уже 32 страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и самолетов.
Об этом сообщает Telegram-канал МИД.
По словам Кулебы, антипутинская коалиция государств ввела против России три пакета болезненных санкций. Финализируется перечень российских банков для отключения от SWIFT, заморожена половина финансовых резервов Центрального банка РФ, наложены ограничения на «Сбербанк» РФ, введен запрет на продажу, поставку, передачу и экспорт в Россию технологий нефтепереработки, остановлено действие экспортных лицензий двойного использования, в отдельных странах прекращена выдача виз для российских граждан.
«Российский рубль уже обрушился до исторического минимума», — отметил Кулеба.
Министр добавил, что сейчас украинская дипломатия ведет активное дипломатическое наступление на направлении введения полного эмбарго на российскую нефть и газ.
«Впервые в современной истории санкции наложены против действующего главы государства Владимира Путина», — подчеркнул Кулеба.
Кроме того, в Европе массово закрывают российские каналы распространения дезинформации RT и Sputnik.

Справка Finance.ua:

  • УЗ призывает страны Европы и Азии прекратить железнодорожные перевозки из РФ. «Призываем железнодорожные администрации всех стран, граничащих с РФ, прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Также призываем прекратить любое взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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