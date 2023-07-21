305 млрд грн: сумма ущерба, причиненного окружающей среде — Finance.ua

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305 млрд грн: сумма ущерба, причиненного окружающей среде

Казна и Политика
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Во время брифинга в Military Media Center глава Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля сообщил о сумме ущерба, причиненного окружающей среде Украины из-за российской агрессии.
«Заявленные показатели ущерба окружающей среде не окончательны и будут увеличиваться, если рф в дальнейшем будет продолжать свою политику вооруженного террора», — отметил Берегуля.
Министерством обороны совместно с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов с целью определения масштабов экологического ущерба в 2022—2023 годах были проведены осмотры и обследованы 55 военных объектов, на которых зафиксированы случаи фактического причинения вреда окружающей среде.
По словам представителя Государственной экологической инспекции Екатерины Литвинко, ракетные удары россиян по нефтебазам приводят к загрязнению окружающей среды, а из-за попадания боеприпасов ухудшается плодородие украинской почвы.
Таким образом, агрессия рф против Украины может считаться целенаправленным экоцидом во время войны.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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