300 предпринимателей получили первый транш помощи микрогрантов от EU4Business — Finance.ua
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300 предпринимателей получили первый транш помощи микрогрантов от EU4Business

Личные финансы
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300 предпринимателей получили первый транш помощи микрогрантов от EU4Business
300 предпринимателей получили первый транш помощи микрогрантов от EU4Business
300 микро и малых предприятий получили первый транш финансовой поддержки в рамках программы международной помощи EU4Business. Общая сумма грантовой помощи составляет 150 000 грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Сбор заявок на получение гранта осуществлялся на портале «Дія» с 30 мая по 30 июня 2022 года. Комиссия независимых бизнес-экспертов выбрала победителей из 1357 кандидатов на основе их заявок и по результатам интервью с отобранными предприятиями.
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Приоритет при оценке грантовых заявок предоставлялся ММСП с наиболее пострадавших от войны территорий для возобновления и поддержки производства, предоставления услуг по сохранению экономического потенциала Украины и поставки критически важных товаров и услуг, необходимых украинцам.
Микрогранты получили предприятия из 9 регионов Украины, зарегистрированные в Харьковской, Киевской, Сумской, Донецкой, Черниговской, Николаевской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Грантовую помощь получили преимущественно предприятия, занимающиеся предоставлением услуг мобильного питания, производством хлеба, хлебобулочных и мучных изделий, медицинской практикой, ветеринарной деятельностью, производством верхней одежды, бумаги, мясных продуктов и мучных изделий.
Инфографика: Минэкономики
Инфографика: Минэкономики
Украинские предприниматели уже начали тратить полученную финансовую помощь на сохранение и создание новых рабочих мест, закупку/замену оборудования, закупку сырья и материалов, арендную плату за помещение, лизинг оборудования и другие расходы, направленные на возобновление хозяйственной деятельности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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