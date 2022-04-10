$250 тысяч для ВСУ: на NFT-аукционе продали мем с танцующими гробовщиками — Finance.ua

$250 тысяч для ВСУ: на NFT-аукционе продали мем с танцующими гробовщиками

Украинское рекламное агентство Zlodei Advertising превратило видео-мем с носителями гробов Coffin Dance в NFT-токен и продала на аукционе за 327 эфиров. Это примерно 1047806 долларов, 250 тысяч из которых передадут в фонд «Вернись живым».

500 тысяч долларов получают сами герои вирусного видео, 250 тысяч — Zlodei Advertising.

Авторы токена отметили , что это первая монетизация для носителей гробов из африканской Ганы.

Coffin Dance стали интернет-мемом, когда на видео с носителями гробов наложили композицию Vicetone & Tony Igy — Astronomia. Мэм возник в период пандемии COVID-19.

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