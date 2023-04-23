25 авто, которые отзывают чаще других — антирейтинг
Автомобили, как и любой другой товар массового производства, подвержены дефектам, связанным с качеством компонентов и сборки, а это значит, что каждая машина имеет шанс попасть под отзыв. У каких моделей эта вероятность самая высокая, выяснили эксперты портала iSeeCars.
В 2022 году автопроизводители запустили более 400 отзывных кампаний по всему миру, коснувшихся более 25 миллионов машин. В 2021 году эти цифры были еще выше — более 1000 отзывов с участием более 35 миллионов автомобилей.
Итак, автомобили с наиболее прогнозируемым количеством отзывов в течение 30 лет:
- Tesla Model Y
- Porsche Panamera
- Tesla Model 3
- Tesla Model X
- Tesla Model S
- Lincoln Aviator
- Volkswagen Atlas Cross Sport
- Volkswagen Atlas
- Ram 1500
- Ram 1500 Classic
- Ford F-150
- Porsche Macan
- Porsche Cayenne
- Kia Telluride
- Porsche 911
- Lincoln Corsair
- BMW X7
- Ford Explorer
- BMW 3 Series
- BMW 5 Series
- Jeep Grand Cherokee
- Jeep Grand Cherokee L
- Chevrolet Silverado 1500
- Subaru Ascent
- Jeep Wrangler
Отмечается, что лидером по количеству отзывов стала марка Tesla.
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