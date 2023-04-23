25 авто, которые отзывают чаще других — антирейтинг Сегодня 08:38 — Технологии&Авто

Автомобили, как и любой другой товар массового производства, подвержены дефектам, связанным с качеством компонентов и сборки, а это значит, что каждая машина имеет шанс попасть под отзыв. У каких моделей эта вероятность самая высокая, выяснили эксперты портала iSeeCars.

В 2022 году автопроизводители запустили более 400 отзывных кампаний по всему миру, коснувшихся более 25 миллионов машин. В 2021 году эти цифры были еще выше — более 1000 отзывов с участием более 35 миллионов автомобилей.

Итак, автомобили с наиболее прогнозируемым количеством отзывов в течение 30 лет:

Tesla Model Y Porsche Panamera Tesla Model 3 Tesla Model X Tesla Model S Lincoln Aviator Volkswagen Atlas Cross Sport Volkswagen Atlas Ram 1500 Ram 1500 Classic Ford F-150 Porsche Macan Porsche Cayenne Kia Telluride Porsche 911 Lincoln Corsair BMW X7 Ford Explorer BMW 3 Series BMW 5 Series Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee L Chevrolet Silverado 1500 Subaru Ascent Jeep Wrangler

Отмечается, что лидером по количеству отзывов стала марка Tesla.

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