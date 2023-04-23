25 авто, которые отзывают чаще других — антирейтинг — Finance.ua
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25 авто, которые отзывают чаще других — антирейтинг

Технологии&Авто
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Автомобили, как и любой другой товар массового производства, подвержены дефектам, связанным с качеством компонентов и сборки, а это значит, что каждая машина имеет шанс попасть под отзыв. У каких моделей эта вероятность самая высокая, выяснили эксперты портала iSeeCars.
В 2022 году автопроизводители запустили более 400 отзывных кампаний по всему миру, коснувшихся более 25 миллионов машин. В 2021 году эти цифры были еще выше — более 1000 отзывов с участием более 35 миллионов автомобилей.
Итак, автомобили с наиболее прогнозируемым количеством отзывов в течение 30 лет:
  1. Tesla Model Y
  2. Porsche Panamera
  3. Tesla Model 3
  4. Tesla Model X
  5. Tesla Model S
  6. Lincoln Aviator
  7. Volkswagen Atlas Cross Sport
  8. Volkswagen Atlas
  9. Ram 1500
  10. Ram 1500 Classic
  11. Ford F-150
  12. Porsche Macan
  13. Porsche Cayenne
  14. Kia Telluride
  15. Porsche 911
  16. Lincoln Corsair
  17. BMW X7
  18. Ford Explorer
  19. BMW 3 Series
  20. BMW 5 Series
  21. Jeep Grand Cherokee
  22. Jeep Grand Cherokee L
  23. Chevrolet Silverado 1500
  24. Subaru Ascent
  25. Jeep Wrangler
Отмечается, что лидером по количеству отзывов стала марка Tesla.
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По материалам:
mmr.ua
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