220 млн грн — результат приватизационного аукциона по продаже Белгород-Днестровского порта Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Компания «Укрдонинвест» бизнесмена Виталия Кропачева стала победителем повторного приватизационного аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта, прошедшего 13 марта.

Об этом сообщается в системе Прозорро.Продажи.

«Укрдонинвест», основателем и конечным бенефициаром которой является Виталий Кропачев, предложила 220 млн 0,1 тыс. грн.

При этом «Укрдонинвест» участвовала в январе этого года в аукционе по продаже порта «Усть-Дунайск» и готова была заплатить за него чуть больше 200 млн грн. Компания проиграла ООО «Эликсир Украина», изначальное предложение которого было выше.

В торгах также принимали участие ООО «Порт Аккерман» (окончательное предложение — 97 млн грн) и ЧАО «Мостобуд ЮА» (конечное предложение — 220 млн грн).

Стартовая цена, которую определили на повторный аукцион, — 93,78 млн грн. На первом несостоявшемся аукционе стартовая цена была вдвое выше — 187,6 млн грн.

Порт специализируется на перегрузке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции и зерновых грузов.

Економічна Правда По материалам:

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