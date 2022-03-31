21 миллион налогов наперед ПУМБ оплатит в апреле — Finance.ua

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21 миллион налогов наперед ПУМБ оплатит в апреле

Сегодня 18:25 — Фондовый рынок

ПУМБ продолжает инициативу досрочной оплаты налогов в госбюджет для поддержки экономики Украины. Банк перечислит 21 миллион грн налогов заранее.

Второй месяц подряд банк заранее оплачивает налоги. В первых числах апреля банк перечислит 21 миллион грн налогов наперед, все другие налоги традиционно будут уплачены вовремя. В марте банк досрочно перечислил более 278 миллионов грн налогов.

Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ: «Уплата налогов заранее — это поддержка банком экономики и украинской армии. В условиях военного положения государство будет иметь средства на решение важных вопросов. Во время войны приоритетами ПУМБ остаются обеспечение непрерывности бизнеса и стабильности финансовой системы, сохранение команды и поддержка клиентов. Банк взял на себя также дополнительную ответственность по финансовой поддержке ВСУ и Сил терробороны. Вместе победим!».

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