21 миллион налогов наперед ПУМБ оплатит в апреле — Finance.ua

ПУМБ
продолжает инициативу досрочной оплаты
налогов в госбюджет для поддержки
экономики Украины. Банк перечислит 21
миллион грн налогов заранее.
Второй
месяц подряд банк заранее оплачивает
налоги. В первых числах апреля банк
перечислит 21 миллион грн налогов наперед,
все другие налоги традиционно будут
уплачены вовремя. В марте банк досрочно
перечислил более 278 миллионов грн
налогов.
Сергей
Черненко, Председатель Правления
ПУМБ: «Уплата
налогов заранее — это поддержка банком
экономики и украинской армии. В условиях
военного положения государство будет
иметь средства на решение важных
вопросов. Во время войны приоритетами
ПУМБ остаются обеспечение непрерывности
бизнеса и стабильности финансовой
системы, сохранение команды и поддержка
клиентов. Банк взял на себя также
дополнительную ответственность по
финансовой поддержке ВСУ и Сил терробороны.
Вместе победим!».