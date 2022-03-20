21 из 22 крупных предприятий Днепропетровщины возобновили работу — Резниченко
Сегодня 15:44 — Казна и Политика
В условиях войны очень важно, чтобы в Украине продолжала работать экономика. Поэтому предприниматели должны возобновлять работу собственных бизнесов, чтобы украинцы могли работать и получать зарплату.
Об этом во время брифинга заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, украинцы должны приступать к работе, ведь самое время сделать страну еще сильнее.
«Мы должны возвращаться к нормальной жизни. У нас в регионе начали работать предприятия — 21 из 22 крупных. Работает средний бизнес», — подчеркнул Резниченко.
Глава Днепропетровщины также отметил усилия Президента Владимира Зеленского и правительства, которые ввели самое льготное в истории налогообложение для бизнеса.
«Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились — страна, область, город, село», — сказал Резниченко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Email рассылка Finance.uaКоротко про главное за день