21 из 22 крупных предприятий Днепропетровщины возобновили работу — Резниченко — Finance.ua
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21 из 22 крупных предприятий Днепропетровщины возобновили работу — Резниченко

Сегодня 15:44Казна и Политика
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В условиях войны очень важно, чтобы в Украине продолжала работать экономика. Поэтому предприниматели должны возобновлять работу собственных бизнесов, чтобы украинцы могли работать и получать зарплату.
Об этом во время брифинга заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, украинцы должны приступать к работе, ведь самое время сделать страну еще сильнее.
«Мы должны возвращаться к нормальной жизни. У нас в регионе начали работать предприятия — 21 из 22 крупных. Работает средний бизнес», — подчеркнул Резниченко.
Глава Днепропетровщины также отметил усилия Президента Владимира Зеленского и правительства, которые ввели самое льготное в истории налогообложение для бизнеса.
«Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились — страна, область, город, село», — сказал Резниченко.

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По материалам: УНІАН
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