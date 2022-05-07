2021 год "Укрзализныця" закончила с прибылью 428 млн гривен — Finance.ua

2021 год "Укрзализныця" закончила с прибылью 428 млн гривен

Сегодня 07:52 — Фондовый рынок

2021 год "Укрзализныця" закончила с прибылью 428 млн гривен

Кабинет Министров обязал акционерное общество «Укрзализныця» направить в государственный бюджет дивиденды в размере 128,318 млн гривен, что составляет 30% прибыли за 2021 год.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 29 апреля.

Также Кабмин обязал 70% чистой прибыли компании в размере 299,407 млн гривен направить на покрытие убытков прошлых лет.

Таким образом, по итогам 2021 года «Укрзализныця» получила чистую прибыль 427,725 млн гривен.

Кроме того, Кабмин поручил подать на рассмотрение общему собранию компании до 20 июня 2022 года годовой отчет, отчет наблюдательного совета и правления «Укрзализныци» за 2021 год.

Справка Finance.ua:

в 2021 году по сравнению с 2020 годом «Укрзализныця», по оперативным данным, увеличила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 42,8% до 14,5 млрд гривен и получила 457,5 млн гривен чистой прибыли против убытка 11,9 млрд гривен в 2020 году;

по итогам прошлого года компания получила чистый доход в размере 86,6 млрд гривен, что на 15% больше, чем в 2020 году.

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