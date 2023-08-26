1900 сил и нет лобового стекла: итальянцы представили экстремальный суперкар (фото) — Finance.ua

1900 сил и нет лобового стекла: итальянцы представили экстремальный суперкар (фото) Сегодня 01:54 — Технологии&Авто

1900 сил и нет лобового стекла: итальянцы представили экстремальный суперкар (фото), Фото: Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina представили необычный электрический суперкар B95. Модель будет выпущена ограниченным тиражом и отличается отсутствием лобового стекла.

Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Pininfarina B95 основана на электрическом суперкаре Battista. Несмотря на это, новинка сильно отличается от своего «донора».

Pininfarina B95 получил стильный дизайн с узкими передними фарами. Впереди нет лобового стекла, но предусмотрены аэродинамические экраны, направляющие встречный поток воздуха выше водителя и его пассажира. Однако во время вождения необходимо надевать шлем.

Фото: Automobili Pininfarina

Представленный экземпляр окрашен в серый цвет Bronzo Superga, сочетающийся с желтым оттенком Giallo Arneis. Суперкар получил 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние легкосплавные колесные диски.

В интерьере Pininfarina B95 также есть несколько уникальных частей. Сиденья выполнены из кожи, а подголовники получили необычную клетчатую отделку Pied de Poule Houndstooth. Клиенты смогут самостоятельно настроить внешний вид салона их авто.

Фото: Automobili Pininfarina

Pininfarina B95 оснащена четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1900 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2 секунды, а максимальная скорость составляет более 300 км/ч.

Зарядить аккумулятор от 20 до 80% можно всего за 25 минут. Запас хода составляет более 400 км на одном заряде.

Производство Pininfarina B95 начнется в 2025 году. Стоимость электрического суперкара составляет 4,8 миллиона долларов. В общей сложности будет выпущено 10 таких авто.

Фокус По материалам:

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