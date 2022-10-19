19 октября НБУ ввел в обращение новую памятную монету (видео) — Finance.ua

19 октября НБУ ввел в обращение новую памятную монету (видео) Сегодня 10:35

19 октября, Национальный банк ввел в обращение новую изящную памятную монету «Соломия Крушельницкая». Она продолжает серию «Выдающиеся личности Украины».

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Монета посвящена выдающейся украинской оперной и камерной певице (лирико-драматическое сопрано) Соломии Крушельницкой.

Соломия Крушельницкая сделала потрясающую карьеру всего за пять лет: дебютировав на сцене Львовского театра в 1893-м, за несколько лет она стала примадонной Варшавской оперы и покорила сцены Парижа и миланского La Scala.

Она даже спасла карьеру всемирно известного композитора Джакомо Пуччини: премьера его постановки «Мадам Баттерфляй» в феврале 1904 года была освистана публикой и только участие в ней украинской певицы в мае вдохнуло в нее новую жизнь и сделало триумфальной.

Как выглядит памятная монета

На аверсе монеты изображена Соломия Крушельницкая, 150-летний юбилей которой отмечается в этом году на уровне ЮНЕСКО, в сценическом образе Аиды, возле нее — стилизованные кулисы. На реверсе — портрет певицы и стилизованное крыло бабочки, символизирующее один из известнейших ее образов в опере «Мадам Баттерфляй».

Монета изготовлена из нейзильбера, номинал — 2 гривны. Ее тираж — 30 000 штук в сувенирной упаковке. Стоимость — 117 грн.

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