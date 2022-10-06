150 евро в месяц. Французам будут платить за прием беженцев из Украины — Finance.ua

150 евро в месяц. Французам будут платить за прием беженцев из Украины Сегодня 16:45

Во Франции вводятся выплаты французским семьям, принимающим украинских беженцев. За каждого из них государство будет выделять 150 евро в месяц.

По программе деньги смогут получить от 5000 до 12 000 семей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro

Выплаты будут получать за беженцев, проживших не менее 90 дней в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.

«Эта исключительная финансовая мера позволяет поддержать проявление спонтанной щедрости, которое наблюдалось во время начала войны в Украине, главного звена в управлении кризисом и приеме перемещенных лиц из Украины», — отметил министр городов и жилищного строительства Оливье Кляйн.

Выплаты будут назначаться тем, кто примет людей из Украины независимо от их национальности. На финансовую поддержку будут иметь право домохозяйства, согласовавшие прием беженцев с государством.

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