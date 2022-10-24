15 тысяч за гривну: какой брак на монете может принести немало денег (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

15 тысяч за гривну: какой брак на монете может принести немало денег (фото)

Личные финансы
96
В Украине часто находят редкие монеты, которые стоят больших денег. По-настоящему ценные монетки могут легко потеряться среди обычной мелочи. Например, 1 гривна из-за брака при чеканке может стоить даже 15 тысяч.
Подходящий лот появился на аукционе Violity.
Так, продавец из Черниговской области выставил на продажу монету номиналом в 1 гривну, которая была отчеканена в 2005 году. Особенность лота в том, что у нее брак. При чеканке она стала «перевертышем» — аверс и реверс нанесены с поворотом на 180 градусов.
15 тысяч за гривну: какой брак на монете может принести немало денег (фото)
Монета немного «затерлась». Судя по всему, она была в обиходе, пока один из ее владельцев не заметил необычный брак. Продавец отметил, что монету он не реставрировал. Свой лот он оценил в 15 тысяч гривен. За продажей монеты уже следят более 30 человек, то есть она интересна нумизматам.
Место для вашей рекламы

Редкие монеты: как найти «клад» в своей копилке

В Украине нередко продают монеты, которые на первый взгляд могут казаться обычными, но имеют уникальные особенности и стоят немалых денег. К примеру, нумизматы продают монету номиналом в 10 копеек. Из-за ее особенностей — расхождения штампа с заготовкой — владелец готов отдать копейку почти за тысячу долларов.
Узнать курсы валют 🤑
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.