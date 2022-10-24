15 тысяч за гривну: какой брак на монете может принести немало денег (фото) — Finance.ua

15 тысяч за гривну: какой брак на монете может принести немало денег (фото) Сегодня 17:21 — Личные финансы

В Украине часто находят редкие монеты, которые стоят больших денег. По-настоящему ценные монетки могут легко потеряться среди обычной мелочи. Например, 1 гривна из-за брака при чеканке может стоить даже 15 тысяч.

Подходящий лот появился на аукционе Violity.

Так, продавец из Черниговской области выставил на продажу монету номиналом в 1 гривну, которая была отчеканена в 2005 году. Особенность лота в том, что у нее брак. При чеканке она стала «перевертышем» — аверс и реверс нанесены с поворотом на 180 градусов.

Монета немного «затерлась». Судя по всему, она была в обиходе, пока один из ее владельцев не заметил необычный брак. Продавец отметил, что монету он не реставрировал. Свой лот он оценил в 15 тысяч гривен. За продажей монеты уже следят более 30 человек, то есть она интересна нумизматам.

Редкие монеты: как найти «клад» в своей копилке

В Украине нередко продают монеты, которые на первый взгляд могут казаться обычными, но имеют уникальные особенности и стоят немалых денег. К примеру, нумизматы продают монету номиналом в 10 копеек. Из-за ее особенностей — расхождения штампа с заготовкой — владелец готов отдать копейку почти за тысячу долларов.

УНІАН По материалам:

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